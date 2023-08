Οι Ταλιμπάν θέλουν ν' απαγορεύσουν τη γραβάτα διότι... "είναι ο Χριστιανικός σταυρός" (βίντεο)

Η γραβάτα που φορούν οι άνδρες συμβολίζει τον Χριστιανικό σταυρό και δεν είναι συμβατή με τον Ισλαμικό νόμο, υποστήριξε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Ταλιμπάν του Αφγανιστάν, προτείνοντας να απαγορευτεί.

«Κάποιες φορές, όταν πηγαίνω σε νοσοκομεία ή αλλού, ένας μουσουλμάνος Αφγανός γιατρός ή κάποιος μηχανικός φορούν γραβάτα», είπε ο Μοχάμαντ Χασίμ Σαχίντ Ουρόρ, ο επικεφαλής μιας υπηρεσίας αρμοδιότητα της οποίας είναι να «καθοδηγεί» τους ανθρώπους ώστε να τηρούν τις Ισλαμικές αξίες.

Ο συμβολισμός της γραβάτας «είναι προφανής στο Ισλάμ», υποστήριξε, σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το κανάλι Tolo TV. «Τι είναι η γραβάτα; Είναι ο (Χριστιανικός) σταυρός. Η σαρία (ο Ισλαμικός νόμος) σας διατάζει να τον σπάτε και να τον αφαιρείτε», πρόσθεσε.

Οι Ταλιμπάν δεν έχουν επιβάλει κανέναν κανόνα για την ενδυμασία των ανδρών μετά την επιστροφή τους στην εξουσία, τον Αύγουστο του 2021. Οι γυναίκες, αντιθέτως, υποχρεώνονται να καλύπτονται από την κορυφή μέχρι τα νύχια όταν βγαίνουν από το σπίτι τους.

