Ελβετία: Βρήκαν περιπατητή που αγνοούνταν 37 χρόνια κάτω απο έναν παγετώνα

Η ελβετική αστυνομία αποκάλυψε την περασμένη Πέμπτη ότι ανακάλυψε τα λείψανα ενός Γερμανού πεζοπόρου, ο οποίος εξαφανίστηκε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ενώ ανέβαινε στις νότιες Άλπεις.

Τα λείψανα του πεζοπόρου, ο οποίος δεν έχει ακόμη αναγνωριστεί δημόσια από την αστυνομία, βρέθηκαν από δύο άλλους ορειβάτες στο Ζερμάτ του Βαλέ, κοντά στο Μάτερχορν, ανέφερε ο Guardian.

Οι αρχές υποστηρίζουν ότι καθώς έλιωσε ο πάγος, οι περαστικοί μπόρεσαν να εντοπίσουν την μπότα του θανόντος καθώς και ένα κραμπόν, μια συσκευή που επιτρέπει στον χρήστη μεγαλύτερη κινητικότητα στο χιόνι και τον πάγο.

Με ιατροδικαστική ανάλυση, οι επιστήμονες κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το πτώμα που ανήκει στον άγνωστο ορειβάτη.

«Η ανάλυση DNA επέτρεψε την ταυτοποίηση ενός ορειβάτη που αγνοούνταν από το 1986», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι αξιωματούχοι στην Ελβετία. «Τον Σεπτέμβριο του 1986, ένας Γερμανός ορειβάτης, ο οποίος ήταν 38 ετών τότε, είχε δηλωθεί ως αγνοούμενος αφού δεν επέστρεψε από μια πεζοπορία».

Body of hiker missing since 1986 found near Matterhorn https://t.co/NscItkg8s4

— The Guardian (@guardian) July 28, 2023