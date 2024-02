O Τραμπ λάνσαρε δική του σειρά sneakers -Ρώσος CEO πλήρωσε 9.000 δολάρια για ένα ζευγάρι!

Τη δική του σειρά sneakers εγκαινίασε ο Ντόναλντ Τραμπ ένα 24ωρο μετά το πρόστιμο που του επέβαλε για αστική απάτη ένας δικαστής στη Νέα Υόρκη.

«Ήθελα να το κάνω εδώ και καιρό αυτό», δήλωσε ο Τραμπ στα αποκαλυπτήρια των sneakers στην εκδήλωση ‘Sneaker Con” στη Φιλαδέλφεια, που προβάλλεται ως «το μεγαλύτερο σόου sneaker στον κόσμο», αλλά πολλοί στο πλήθος των συγκεντρωμένων τον γιούχαραν κι άλλοι τον επευφήμησαν, σύμφωνα με το Associated Press, που ανέφερε ότι την ώρα που μιλούσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αιωρείτο μυρωδιά από χασίς στην αίθουσα, που είχαν κατακλύσει νεαροί, ένα διαφορετικό από το σύνηθες ακροατήριο του Τραμπ.

Τα γυαλιστερά επίχρυσα ψηλά sneakers, με λεπτομέρεια της αστερόεσσας στο πίσω μέρος τους, πωλούνται ως “Never Surrender High-Tops” έναντι 399 δολαρίων σε μια νέα ιστοσελίδα, που πωλεί επίσης κολόνια και άρωμα “Victory47” με το εμπορικό σήμα Trump για 99 δολάρια.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση επανεκλογής του ο Τραμπ θα είναι ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ. Ο ιστότοπος λέει, πάντως, ότι δεν έχει καμία σχέση με την προεκλογική καμπάνια του Τραμπ, αν και στελέχη της εκστρατείας του προώθησαν τον ιστότοπο σε διαδικτυακές αναρτήσεις τους.

Ρώσος CEO πλήρωσε 9.000 δολάρια για τα sneakers του Τραμπ με την υπογραφή του

Ένας από τους πρώτους που έσπευσαν να αγοράσουν τα χρυσά sneakers του Τραμπ είναι ο Ρώσος Ρομάν Σαρφ, ιδρυτής και CEO της Luxury Bazaar, που πουλάει ρολόγια πολυτελείας.

Ο Σαρφ πλήρωσε σε δημοπρασία στη Sneaker Con της Καλιφόρνια 9.000 δολάρια για ένα ζευγάρι “Never Surrender High-Tops”, που είχε υπογράψει ο Τραμπ.

Man wins first ever autographed Trump high top “Never Surrender” gold sneakers with winning bid of $9000 pic.twitter.com/ipfa5AmAZu

Σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ρώσος CEO διακρίνεται να χαμογελά και να μιλά με άλλα άτομα δείχνοντας τους τα χρυσά sneakers που απέκτησε καταθέτοντας την υψηλότερη προσφορά.

Donald Trump launches his own sneaker line after fraud trial

There are a total of three pairs of shoes in the line. There are gold-colored sneakers with the letter T and the U.S. flag on the sides, they are called The Never Surrender High-Tops. The plan is to produce a thousand… pic.twitter.com/u1VjM7U7or

— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024