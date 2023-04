Νορβηγία: Τρία δυστυχήματα από χιονοστιβάδες, με 4 νεκρούς

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν από χιονοστιβάδες, σε τρία διαφορετικά σημεία, σήμερα, στη βόρεια Νορβηγία.

Τα πέντε μέλη μιας ομάδας ξένων τουριστών παρασύρθηκαν από μια χιονοστιβάδα κοντά στο Καβριγκτίντεν, μια βουνοκορφή στον απώτατο βορρά της Νορβηγίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο ένας από αυτούς και άλλοι δύο να τραυματιστούν.

Ο δήμαρχος του Λίνγκεν, Ντα-Χάβαρντ Γιόνσεν, είπε ότι οι τουρίστες είχαν φτάσει στην περιοχή από την Ιταλία.

Σύμφωνα με τον Μόρτεν Πέτερσεν, εκπρόσωπο της αστυνομίας του Τρομς, άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αργότερα, όταν μια χιονοστιβάδα παρέσυρε ένα σπίτι και μια αποθήκη και τα έριξε στη θάλασσα, στο νησί Ρεϊνόγια.

