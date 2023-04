Γεωργία: Κόλαση φωτιάς σε πολυτελές ξενοδοχείο στην Τιφλίδα (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή στο πολυτελές ξενοδοχείο «Ambassador» στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γεωργίας, την Τιφλίδα, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις Αρχές.

Η φωτιά ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία στον χώρο που στεγάζεται ο χώρος του καφέ-εστιατορίου του ξενοδοχείου που βρίσκονται στον 3ο και στον 4ο όροφο και επεκτάθηκε πολύ γρήγορα.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο από το σημείο είναι τρομακτικά και δείχνουν μεγάλο μέρος του ξενοδοχείου να έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ κάποιοι άνθρωποι διακρίνονται να πηδάνε από μπαλκόνι σε μπαλκόνι για να γλιτώσουν από την πύρινη λαίλαπα.

A fire broke out at the Ambassadori Hotel in the center of Tbilisi. There is no information about the victims yet.

