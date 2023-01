Νέα Ζηλανδία – Τουλάχιστον τρεις νεκροί και ένας αγνοούμενος από τις καταρρακτώδεις βροχές

Τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και ένας αγνοείται μετά τις άνευ προηγουμένου καταρρακτώδεις βροχές που προκάλεσαν χθες, Παρασκευή, εκτεταμένες πλημμύρες στο Όκλαντ, την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στη Νέα Ζηλανδία, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της χώρας Κρις Χίπκινς.

"Οι σημερινές πλημμύρες προκάλεσαν "τον θάνατο τριών ανθρώπων, ενώ άλλος ένας αγνοείται", διευκρίνισε ο Χίπκινς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, προσθέτοντας ότι "το επίπεδο (των ζημιών) σε ορισμένες περιοχές (είναι) σημαντικό".

Σύμφωνα με τον Χίπκινς, η πόλη έζησε χθες, Παρασκευή, "την ημέρα με τις περισσότερες βροχές" που έχει καταγραφεί ποτέ.

Η αστυνομία διευκρίνισε ότι δύο πτώματα βρέθηκαν στα βόρεια προάστια του Όκλαντ και ότι άλλος ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από κατολίσθηση που σημειώθηκε κοντά στο κέντρο της πόλης.

Επίσης ακόμη αγνοείται η τύχη ενός ανθρώπου που παρασύρθηκε από τα νερά στο νότιο τμήμα του Όκλαντ.

We’ve just had to evacuate our home as the water was already rising rapidly and coming in aggressively. We found ourselves with someone’s dog for a while before leaving. Thinking of all the locals who have had been affected by today’s floods. Pls follow civil defence advice pic.twitter.com/a9vXptXoFz

— Ricardo Menéndez (@RMarchNZ) January 27, 2023