Ιερουσαλήμ: Μακελειό με επτά νεκρούς - Νεκρός ο δράστης (βίντεο)

Ένας ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον επτά ανθρώπους και τραυμάτισε ακόμη 10 σε συναγωγή στα περίχωρα της Ιερουσαλήμ, σε μια επίθεση που εντείνει τους φόβους για κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή, μία ημέρα μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση του στρατού του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη εδώ και χρόνια.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης έφτασε γύρω στις 20.15, τοπική ώρα, και άνοιξε πυρ έξω από τη συναγωγή, προτού να πέσει και ο ίδιος νεκρός από πυρά αστυνομικών. Στα πλάνα που μετέδωσε η τηλεόραση διακρίνονται πολλά από τα θύματα, ξαπλωμένα στον δρόμο έξω από τη συναγωγή και διασώστες που προσπαθούν να τους δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Η επίθεση, την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε «τρομοκρατικό συμβάν», εγείρει φόβους για κλιμάκωση της βίας, έπειτα από πολλούς μήνες έντασης στη Δυτική Όχθη που κορυφώθηκε με την επιδρομή την Πέμπτη στην Τζενίν, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον εννέα Παλαιστίνιοι.

«Πρόκειται για μια από τις χειρότερες επιθέσεις των τελευταίων ετών» εναντίον Ισραηλινών, είπε στην ισραηλινή τηλεόραση ο αρχηγός της αστυνομίας Κόμπι Σαμπτάι.

#BREAKING: At least 7 people killed in shooting attack in occupied East Jerusalem – emergency services pic.twitter.com/as09AfuI4z

— TRT World Now (@TRTWorldNow) January 27, 2023