Νέα Ζηλανδία: Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Ουέλιγκτον σκορπά τον θάνατο

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε φωτιά σε ξενοδοχείο στο κέντρο της Ουέλιγκτον, ανακοίνωσε ο Νεοζηλανδός πρωθυπουργός Κρις Χίπκινς.

Για «απόλυτη τραγωδία» έκανε λόγο ο κ. Χίπκινς, εκφράζοντας ανησυχία πως ο απολογισμός των θυμάτων θα γίνει ακόμη βαρύτερος.

Η πυροσβεστική έκανε λόγο για 52 διασωθέντες, ορισμένοι από τους οποίους είχαν καταφύγει στην οροφή του ξενοδοχείου.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν γνωρίζουμε ακόμη τι απέγιναν, αλλά ο αριθμός τους, όπως και ο αριθμός των θανάτων, δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτή τη στιγμή», ανέφερε η πυροσβεστική της χώρας της Ωκεανίας.

Ο κ. Χίπκινς τόνισε σε πρωινή εκπομπή τηλεοπτικού σταθμού της χώρας πως η αστυνομία τον προειδοποίησε πως ο απολογισμός των θυμάτων ενδέχεται να ξεπεράσει τους δέκα νεκρούς.

