Νέα Υόρκη: Δύο οι νεκροί και πολλοί τραυματίες σε τροχαίο με μαθητές

ύο νεκροί και δεκάδες τραυματίες, εκ των οποίων πέντε νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες Πέμπτη (21/9) στη πολιτεία της Νέας Υόρκης.

Το λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν μέλη της φιλαρμονικής ορχήστρας του λυκείου Φαρμινγκντέιλ, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα περίπου 15 μέτρων.

🚨#BREAKING: Over 50 Injured with Reported Fatalities as Charter Bus Carrying High School Students to a Band Camp Overturns and Crashes

📌#OrangeCounty | #NewYork

Currently, numerous emergency crews and other authorities are on the scene of a mass casualty incident after a… pic.twitter.com/QLAZTXnXWL

