Ναγκόρνο Καραμπάχ: Τουλάχιστον 25 νεκροί και 138 τραυματίες από την επίθεση του στρατού του Αζερμπαϊτζάν

Τουλάχιστον 25 είναι οι νεκροί και 138 οι τραυματίες, οι 29 εκ των οποίων είναι άμαχοι, από τις εχθροπραξίες που έχουν ξεσπάσει στο Ναγκόρνο Καραμπάχ από την επίθεση του στρατού του Αζερμπαϊτζάν κατά των Αρμένιων αυτονομιστών.

Ο στρατός του Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε απόψε ότι κατέλαβε περισσότερες από 60 θέσεις των αυτονομιστών Αρμενίων στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, την ώρα που ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών και των τραυματιών.

«Περισσότερες από 60 θέσεις μάχης των (σ.σ. αυτονομιστικών) αρμενικών δυνάμεων είναι πλέον υπό τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεών μας» ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας του Αζερμπαϊτζάν, ο Ανάρ Εϊβάζοφ, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

#BREAKING #Azerbaijan #Armenia Azerbaijani Army destroyed the P-18 radar of the Nagorno-Karabakh defense forces in the south of Nagorno-Karabakh with the help of the Israeli Spike ATGM pic.twitter.com/H7ISo8Pg4v

