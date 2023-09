Νότια Αφρική: Κύματα 9,5 μέτρων σάρωσαν παραλιακές περιοχές - Δύο νεκροί (βίντεο)

Χτύπημα από μεγάλα κύματα δέχθηκαν παραλιακές περιοχές της Νότιας Αφρικής κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους, επτά να τραυματιστούν ενώ προκλήθηκαν και αρκετές καταστροφές.

Σύμφωνα με το Associated Press τα κύματα που έφτασαν σε ύψος έως και τα 9,5 μέτρα προκλήθηκαν από το φαινόμενο «spring tide».

Τα βίντεο από τη στιγμή που τα κύματα χτύπησαν τις παραλιακές περιοχές της Νότιας Αφρικής κόβουν την ανάσα.

Σε ένα από τα βίντεο τα κύματα σχεδόν «εξαφάνισαν» ένα παραλιακό εστιατόριο ενώ σε άλλο βίντεο φαίνονται τα κύματα να «εισβάλλουν» με ορμή σε παραλιακή πόλη.

Shocking moment as a massive wave crashed into a South African beach restaurant, leaving several injured. pic.twitter.com/bT9K7vnEDe

Όπως ανακοίνωσε η μετεωρολογική υπηρεσία της Νότιας Αφρικής από τα κύματα «χτυπήθηκε» το 50% της ακτογραμμής.

Ανάμεσα στα θύματα είναι μια 93χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε όταν παρασύρθηκε από κύμα που σάρωσε πάρκινγκ στην ανατολική ακτή της χώρας.

Massive waves wrecked havoc across the southern coast of South Africa (video from Harold's bay) yesterday as a result of spring high tide combining with storm surge - damage in many local coastline towns!

LSC/The weather Hooligan pic.twitter.com/zF7HVYj5tS

— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) September 17, 2023