Νέος γύρος εχθροπραξιών στο Ναγκόρνο Καραμπάχ - «Ευρείας κλίμακας επίθεση» από το Μπακού καταγγέλλουν οι Αρμένιοι

Η Αρμενία κατήγγειλε μια «ευρείας κλίμακας επίθεση» που εξαπέλυσε το Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο Καραμπάχ, με το Γερεβάν να εκτιμά ότι στόχος του Μπακού είναι να πραγματοποιήσει την «εθνοκάθαρση» σε αυτόν τον διαφιλονικούμενο θύλακα στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους.

«Το Αζερμπαϊτζάν εξαπέλυσε μια νέα ευρείας κλίμακας επίθεση εναντίον του λαού του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, επιδιώκοντας να ολοκληρώσει την πολιτική της εθνοκάθαρσης που ακολουθεί», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αρμενικό υπουργείο Εξωτερικών. Παράλληλα η αρμενική διπλωματία τόνισε πως ρωσικές ειρηνευτικές δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή οφείλουν να «σταματήσουν την επιθετικότητα» του Αζερμπαϊτζάν.

Το Μπακού εξαπέλυσε σήμερα στρατιωτική επιχείρηση για να ανακαταλάβει το διαφιλονικούμενο θύλακα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ στο νότιο Καύκασο, ο οποίος κατοικείται κυρίως από Αρμενίους.



#BREAKING #Azerbaijan #Armenia Azerbaijani Army destroyed the P-18 radar of the Nagorno-Karabakh defense forces in the south of Nagorno-Karabakh with the help of the Israeli Spike ATGM pic.twitter.com/H7ISo8Pg4v

