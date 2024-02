Μπάιντεν: Ανησυχώ για τον Βασιλιά Κάρολο - Προσευχόμαστε για πλήρη και ταχεία ανάρρωση

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε πως «ανησυχεί» μετά τη διάγνωση του βασιλιά Καρόλου με καρκίνο.

Ο Τζο Μπάιντεν ερωτηθείς από τους δημοσιογράφους εάν έχει κάποιο μήνυμα για τον βασιλιά Κάρολο, είπε ότι «ανησυχώ για εκείνον» και πως «μόλις άκουσα τη διάγνωσή του. Ελπίζω να έχω μια επικοινωνία μαζί του σύντομα».

US president Joe Biden said he was 'concerned' about the King following the news of his cancer diagnosis.https://t.co/32jHksZ2sM pic.twitter.com/6w2fm9f3yZ

— Sky News (@SkyNews) February 5, 2024

«Η αντιμετώπιση μιας διάγνωσης καρκίνου, η θεραπεία και η επιβίωση απαιτούν ελπίδα και απόλυτο θάρρος», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν λίγο αργότερα στο X.