Μπαγκλαντές: Δεκάδες νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο (βίντεο)

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης σε εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας Σαμάντα Λαλ Σεν, συμπληρώνοντας ότι 20 εγκαυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Μεταξύ των νεκρών βρίσκονται τουλάχιστον 26 γυναίκες.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με κλιμακοφόρα οχήματα έσπευσαν στο εμπορικό κέντρο Green Cozy Cottage, που βρίσκεται σε πολυτελή συνοικία της Ντάκα. Η πυρκαγιά φέρεται να εκδηλώθηκε σε εστιατόριο και να εξαπλώθηκε ταχύτατα στους άλλους ορόφους.

Δεκάδες άνθρωποι πρόλαβαν να εγκαταλείψουν εγκαίρως το εμπορικό κέντρο και αρκετοί απεγκλωβίστηκαν χάρη στην παρέμβαση πυροσβεστών.

Ενας εκ των διασωθέντων, ο καθηγητής Καμρουτζάμαν Ματζούμνταρ, έγραψε σε μήνυμά του στο Facebook ότι δόθηκε προτεραιότητα στην απομάκρυνση των γυναικόπαιδων, ενώ πολλοί άντρες συγκεντρώθηκαν στην ταράτσα.

#WATCH | A massive fire that raced through a six-storey building overnight in Bangladesh's capital Dhaka has killed at least 43 people and injured dozens, the country's health minister said. 22 others are being treated at hospitals with burn wounds: Reuters

