Μεσανατολικό: Για ποιο λόγο είναι σημαντικό το πέρασμα στη Ράφα

Το πέρασμα της Ράφα, μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου, είναι η μοναδική δίοδος για να εισέλθει βοήθεια στη Γάζα απευθείας από περιοχές εκτός του Ισραήλ και η μοναδική έξοδος που δεν οδηγεί σε ισραηλινό έδαφος.

Αποτελεί επίκεντρο της σύγκρουσης μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς καθώς η ανθρωπιστική κρίση εξελίσσεται και εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι κατευθύνονται προς τη νότια Γάζα από το βόρειο τμήμα του θύλακα για να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Πάνω από 100 φορτηγά περιμένουν κοντά στο πέρασμα της Ράφα στην αιγυπτιακή πλευρά σήμερα, αν και δεν αναμένεται η βοήθεια να εισέλθει στον θύλακα νωρίτερα από αύριο, Παρασκευή, δήλωσαν πηγές από τις αιγυπτιακές υπηρεσίες ασφαλείας.

Περισσότερη βοήθεια βρίσκεται στην αιγυπτιακή πόλη Αλ Άρις, σε απόσταση περίπου 45 χιλιομέτρων από τη Ράφα. Η Αίγυπτος έχει δηλώσει ότι δεν θα κλείσει το πέρασμα αλλά ισραηλινά βομβαρδιστικά το κατέστησαν μη λειτουργικό.

Μετά τις χθεσινές συνομιλίες του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Άμπντελ Φατάχ αλ-Σίσι, οι ΗΠΑ δήλωσαν ότι η Αίγυπτος συμφώνησε να επιτρέψει η βοήθεια να φθάσει στους Παλαιστίνιους μέσω του περάσματος αυτού.



Πού βρίσκεται το πέρασμα της Ράφα και ποιος το ελέγχει

Το πέρασμα είναι στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μιας στενής λωρίδας γης που κατοικούν 2,3 εκατ. άνθρωποι και βρίσκεται μεταξύ του Ισραήλ, της Αιγύπτου και της Μεσογείου. Ελέγχεται από την Αίγυπτο.

Τι έχει συμφωνηθεί για τη μεταφορά βοήθειας

Ο Μπάιντεν δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι περίπου 20 φορτηγά που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια θα επιτραπεί να εισέλθουν στον θύλακα. Δεν έδωσε χρονοδιάγραμμα αλλά Αμερικανός εκπρόσωπος δήλωσε ότι θα γίνει τις επόμενες ημέρες ύστερα από αποκατάσταση των ζημιών στον δρόμο.

Ο Σίσι δήλωσε επίσης: «Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα είναι μια προσπάθεια να αναγκαστούν οι άμαχοι κάτοικοι να γίνουν πρόσφυγες και να μεταναστεύσουν στην Αίγυπτο, κάτι που δεν πρέπει να γίνει αποδεκτό».

Γιατί το πέρασμα της Ράφα είναι τόσο σημαντικό στη σύγκρουση αυτή

Ως απάντηση στη διείσδυση των μαχητών της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου που στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 1.400 Ισραηλινούς, το Ισραήλ επέβαλε πλήρη αποκλεισμό στη Γάζα, διακόπτοντας την ηλεκτροδότηση και σταματώντας όλες τις προμήθειες τροφίμων και καυσίμων. Περίπου 3.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της Γάζας.

Ο αποκλεισμός σημαίνει ότι η μοναδική πιθανή δίοδος για την είσοδο βοήθειας στη Γάζα είναι μέσω της Ράφα από την αιγυπτιακή χερσόνησο του Σινά. Είναι επίσης το μοναδικό σημείο εξόδου για τους κατοίκους της Γάζας που θέλουν να φύγουν.

Οι κάτοχοι ξένων διαβατηρίων, συμπεριλαμβανομένων Αμερικανών, έχουν προσεγγίσει το σημείο με την ελπίδα να τους επιτραπεί να διέλθουν στο πλαίσιο κάποιας συμφωνίας, αν και το Κάιρο έχει δηλώσει ότι πρώτα πρέπει να παραδοθεί η βοήθεια. Το Ισραήλ έχει ζητήσει από τους κατοίκους της Γάζα να κινηθούν προς τα νότια, πιο κοντά στη Ράφα, για να προστατευτούν από τους βομβαρδισμούς, αν και οι κάτοικοι λένε ότι δεν μπορούν να βρουν προστασία πουθενά στο πυκνοκατοικημένο θύλακα.

