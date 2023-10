Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Νέοι σαρωτικοί ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε Γάζα και Ράφα

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο Τελ Αβίβ, οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές συνεχίζονται αμείωτες, πλήττοντας τοποθεσίες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων τμημάτων του νότου που το Ισραήλ έχει κηρύξει «ασφαλείς ζώνες», εντείνοντας τους φόβους σε περισσότερους από 2 εκατομμύρια Παλαιστίνιους που έχουν παγιδευτεί στην περιοχή ότι πουθενά δεν είναι ασφαλείς.

Στην τελευταία του ενημέρωση το πρωί της Πέμπτης ο ισραηλινός στρατός (IDF) ανέφερε ότι «συνεχίζει να επιτίθεται όλη την ώρα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», προσθέτοντας ότι κατέστρεψαν «εκατοντάδες τρομοκρατικές υποδομές της Χαμάς» την προηγούμενη ημέρα, συμπεριλαμβανομένων «τοποθεσιών εκτόξευσης αντιαρματικών πυραύλων, σήραγγες, υποδομές πληροφοριών, επιχειρησιακά αρχηγεία και άλλα αρχηγεία».

Μάλιστα, το IDF λέει ότι πραγματοποίησε την αεροπορική επιδρομή στην πόλη Ράφα -που βρίσκεται νότια στα σύνορα με την Αίγυπτο και αποτελεί το μοναδικό πέρασμα από το οποίο θα μπορούσε να διέλθει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα- μετά από πληροφορίες που έλαβε από την υπηρεσία πληροφοριών Shin Bet.

Εκτός από το χτύπημα «εκατοντάδων» τοποθεσιών στη Γάζα, ο IDF λέει επίσης ότι σκότωσε τον Rafat Abu Hilal, τον επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας των Επιτροπών Λαϊκής Αντίστασης - της τρίτης μεγαλύτερης ένοπλης φατρίας στη Λωρίδα της Γάζας μετά τη Χαμάς και την Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ. Ισχυρίζεται επίσης ότι «εξουδετερώθηκαν πάνω από δέκα τρομοκράτες».

Παλαιστίνιοι στη νότια πόλη Χαν Γιούνις είπαν ότι οι βομβαρδισμοί ήταν ανελέητοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αεροπορικές επιδρομές να πλήττουν πολλά σπίτια, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς. Το ιατρικό προσωπικό στο νοσοκομείο Nasser στο Χαν Γιούνις είπε ότι έλαβε τουλάχιστον 12 νεκρούς και 40 τραυματίες.

Σπίτια κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ στη βόρεια ζώνη εκκένωσης χτυπήθηκαν επίσης, ανέφερε το υπουργείο. Το Ισραήλ έχει συγκεντρώσει στρατεύματα στην περιοχή και αναμένεται να εξαπολύσει χερσαία εισβολή στη Γάζα, αν και στρατιωτικοί αξιωματούχοι λένε ότι δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση.

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν επίσης τρεις οικιστικούς πύργους στην αλ Ζάχρα, εντός της περιοχής που κλήθηκε να εκκενωθεί, δήλωσε το υπουργείο Εσωτερικών στη Γάζα.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι 3.478 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα από την έναρξη του πολέμου και περισσότεροι από 12.000 τραυματίστηκαν, κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι.

Περισσότεροι από 1.400 άνθρωποι στο Ισραήλ έχασαν τη ζωή τους, κυρίως άμαχοι που σκοτώθηκαν κατά τη φονική εισβολή της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.

«Στοίχημα» το άνοιγμα της Ράφα για βοήθεια

Με το Ισραήλ να έχει αποκλείσει τη Λωρίδα της Γάζας από παντού, η ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα βαθαίνει όλο και περισσότερο. Χιλιάδες τόνοι βοήθειας έχουν συγκεντρωθεί στο πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, ωστόσο αυτό παραμένει κλειστό και γίνεται «αγώνας δρόμου» από τους Αμερικανούς με τους Αιγύπτιους, προκειμένου να ανοίξει. Και ενώ το βράδυ της Τετάρτης φαίνεται να επήλθε συμφωνία μεταξύ του Μπάιντεν και του αλ Σίσι για άνοιγμα του περάσματος, το «στοίχημα» παραμένει.

Η κατάσταση στη Γάζα είναι «εκτός ελέγχου» και κινδυνεύει να βυθιστεί σε ανθρωπιστική καταστροφή, προειδοποίησε την Τετάρτη ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

Σε ανάρτηση στο X, πρώην Twitter, ο Τέντρος είπε ότι οι προμήθειες του ΠΟΥ έχουν κολλήσει στα σύνορα εδώ και τέσσερις ημέρες, προσθέτοντας ότι «κάθε δευτερόλεπτο που περιμένουμε να λάβουμε ιατρική βοήθεια, χάνουμε ζωές».

The situation in #Gaza is spiralling out of control.

Every second we wait to get medical aid in, we lose lives.

For 4 days @WHO supplies have been stuck at the border.

We need immediate access to start delivering life-saving supplies.

We need violence on all sides to stop.

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 18, 2023