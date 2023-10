Ισραήλ: «Έχουμε αποδείξεις» για το τι συνέβη στο νοσοκομείο στη Γάζα

Νέο βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Ισραήλ, που αρνείται κατηγορηματικά ότι βομβάρδισε το νοσοκομείο στη Γάζα χθες το βράδυ, με αποτέλεσμα εκατοντάδες νεκρούς.

Το βίντεο προέρχεται από κάμερα του Channel 12, που θεωρείται από τα μεγαλύτερα στη χώρα και δείχνει τη Λωρίδα της Γάζας. Σε ένα στατικό πλάνο, το Ισραήλ υποστηρίζει ότι δείχνει το σημείο εκτόξευσης και το νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το Ισραήλ, το βίντεο δείχνει ότι «στην πραγματικότητα ήταν πύραυλοι από Λωρίδα της Γάζας που εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου».

For those of you still questioning what happened at the al-Ahli Hospital in #Gaza last night, we have receipts.

Watch: pic.twitter.com/n7yN68WyAv

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 18, 2023