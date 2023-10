Γάζα: Η φρίκη στο νοσοκομείο, η οργή του κόσμου και το "βίντεο που δείχνει τον βομβαρδισμό"

Τουλάχιστον 471 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επίθεση στο αραβικό νοσοκομείο Al-Ahli στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα δήλωσε ότι η έκρηξη στο νοσοκομείο προκλήθηκε από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Το Ισραήλ απέδωσε την έκρηξη σε μια άστοχη εκτόξευση ρουκέτας από την ένοπλη ομάδα της Παλαιστινιακής Ισλαμικής Τζιχάντ (PIJ). Η PIJ αρνήθηκε τον ισχυρισμό αυτό.

Τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για τα όσα συμβαίνουν με τις εντάσεις να συνεχίζονται να αυξάνονται:

Εκατοντάδες νεκροί

Το υπουργείο Υγείας στη Γάζα αναφέρει ότι τουλάχιστον 500 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έκρηξη, που είναι μακράν ο υψηλότερος αριθμός νεκρών από οποιοδήποτε μεμονωμένο περιστατικό στη Γάζα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς.

(Εκατοντάδες άνθρωποι πιστεύεται ότι έχουν σκοτωθεί και τραυματιστεί)

Το νοσοκομείο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Γάζας και διοικείται από την Επισκοπική Επισκοπή της Ιερουσαλήμ, χτυπήθηκε ενώ είχε κατακλυστεί από χιλιάδες Παλαιστίνιους που αναζητούσαν καταφύγιο εν μέσω μιας εκστρατείας βάναυσων ισραηλινών αεροπορικών επιθέσεων σε μεγάλο μέρος της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας.

Πώς αντέδρασε ο κόσμος;

Οι παγκόσμιοι ηγέτες καταδίκασαν τον βομβαρδισμό, με τους ηγέτες από όλη τη Μέση Ανατολή να εκδίδουν τις πιο αυστηρές δηλώσεις.

Διαμαρτυρίες έχουν επίσης ξεσπάσει σε όλη τη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων στην Ιορδανία και στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη, όπου Παλαιστίνιοι διαμαρτυρόμενοι αντιμετώπισαν τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η Ιορδανία ακύρωσε μια προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής στην πρωτεύουσα Αμμάν με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και Άραβες ηγέτες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ιορδανίας Αϊμάν Σαφάντι δήλωσε ότι η συνάντηση θα διεξαγόταν σε μια στιγμή που όλοι οι παρευρισκόμενοι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν να εργαστούν για τον τερματισμό του "πολέμου και των σφαγών κατά των Παλαιστινίων".

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φατάχ ελ Σίσι, ο οποίος είχε επίσης προγραμματιστεί να συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής, δήλωσε ότι καταδικάζει "με τον πιο έντονο τρόπο τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ" κατά του νοσοκομείου της Γάζας.

Η Σαουδική Αραβία εξέδωσε επίσης μια αυστηρή ανακοίνωση, καταδικάζοντας "με τον πιο έντονο τρόπο το αποτρόπαιο έγκλημα που διέπραξαν οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής βομβαρδίζοντας το νοσοκομείο Al Ahli Baptist στη Γάζα".

Οι δυτικοί ηγέτες δεν κατηγόρησαν το Ισραήλ για το χτύπημα, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει ένα χτύπημα εναντίον ενός νοσοκομείου" και να προσθέτει ότι "πρέπει να χυθεί όλο το φως στις συνθήκες".

Ο Μπάιντεν σε δήλωσή του εξέφρασε "τα βαθύτατα συλλυπητήριά του για τις αθώες ζωές που χάθηκαν στην έκρηξη του νοσοκομείου στη Γάζα".

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας ανακοίνωσε ότι καταδικάζει την πολύνεκρη επίθεση στο νοσοκομείο της Γάζας, αλλά κράτησε αποστάσεις χωρίς να υποστηρίξει κάποια πλευρά κατηγορώντας το Ισραήλ ή τους Παλαιστίνιους μαχητές της Χαμάς.

«Η Κίνα είναι σοκαρισμένη και καταδικάζει σθεναρά την επίθεση στο νοσοκομείο στη Γάζα, η οποία προκάλεσε τεράστιες απώλειες», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου. «Θρηνούμε για τα θύματα και εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας».

