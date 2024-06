Μεσαίωνας στο Αφγανιστάν: Δημόσιο μαστίγωμα - Πώς τιμωρούνται οι κλοπές, η μοιχεία, η κατανάλωση αλκοόλ

Τα Ηνωμένα Έθνη καταδίκασαν χθες Τετάρτη τη δημόσια μαστίγωση εξήντα και πλέον ανθρώπων στο Αφγανιστάν, καλώντας τις de facto αρχές των Ταλιμπάν να τερματίσουν την πρακτική αυτή.

Κάπου 63 άνθρωποι μαστιγώθηκαν δημόσια στη βόρεια επαρχία Σαριπούλ προχθές Τρίτη, ανέφερε μέσω X η Αποστολή Αρωγής των Ηνωμένων Εθνών στο Αφγανιστάν (UNAMA).

«Η UNAMA επαναβεβαιώνει πως καταδικάζει τις σωματικές τιμωρίες και καλεί να γίνονται σεβαστές οι διεθνείς υποχρεώσεις (σ.σ. των αφγανικών αρχών) ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα», υπογράμμισε.

