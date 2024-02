Μεγάλη έκρηξη σε αγωγό αερίου στο Ιράν - Δείτε βίντεο

Μια ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης σε αγωγό αερίου στην επαρχία Τσαχαρμαχάλ και Μπαχτιαρί, που βρίσκεται στα νοτιοδυτικά του Ιράν.

Όπως αναφέρουν τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου της χώρας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, στην τοποθεσία της έκρηξης, κοντά στην πόλη Μπόρουτζεν, έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.

#BREAKING A fire has erupted following a huge explosion in the city of Borujen in western Iran. A local firefighting department official says the country's main natural gas pipeline (Line 65) has exploded, but the incident has not left any casualties so far, state-run media… pic.twitter.com/owAlPwjGQS

— Iran International English (@IranIntl_En) February 13, 2024