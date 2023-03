Μαύρη Θάλασσα: To βίντεο με την κατάρριψη του αμερικανικού drone από Ρωσικό αεροσκάφος

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη σύγκρουση μεταξύ ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους παρακολούθησης και ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους την ώρα που πετούσε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το βίντεο δείχνει την κάμερα του drone MQ-9 Reaper, η οποία είναι στραμμένη προς τα πίσω προς την ουρά του και την προπέλα του drone, η οποία είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος, να περιστρέφεται.

Στη συνέχεια, ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi SU-27 φαίνεται να πλησιάζει. Καθώς πλησιάζει, το ρωσικό μαχητικό ρίχνει καύσιμα καθώς αναχαιτίζει το αμερικανικό drone.

Σε άλλο μέρος του πλάνου, το ρωσικό τζετ κάνει άλλο ένα πέρασμα. Καθώς πλησιάζει, ρίχνει και πάλι καύσιμα.

Το βίντεο από το drone διακόπτεται στη συνέχεια καθώς το ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος συγκρούεται με το MQ-9 Reaper, καταστρέφοντας την προπέλα και αναγκάζοντας τελικά τις ΗΠΑ να καταρρίψουν το drone στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία αρνήθηκε ότι σημειώθηκε σύγκρουση. Όταν η κάμερα επανέρχεται, η θέα είναι και πάλι στραμμένη προς τα πίσω και η προπέλα εμφανίζεται κατεστραμμένη από τη σύγκρουση.

Με τον έλικα κατεστραμμένο, οι χειριστές του drone πέταξαν ουσιαστικά το αεροσκάφος ως ανεμόπτερο καθώς κατευθυνόταν προς τη Μαύρη Θάλασσα, κατεβάζοντάς το στα διεθνή ύδατα νοτιοδυτικά της Κριμαίας.

Καθώς έπεφτε, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι είπαν στο CNN ότι οι χειριστές έσβησαν εξ αποστάσεως το ευαίσθητο λογισμικό του drone, μετριάζοντας τον κίνδυνο να πέσουν μυστικά αρχεία στα χέρια του εχθρού προτού αυτό συντριβεί στο νερό.

Την Τετάρτη, ο συντονιστής επικοινωνίας του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας Τζον Κίρμπι είπε στο CNN ότι το drone δεν είχε ανακτηθεί και ότι «δεν ήταν σίγουρος» ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να το ανακτήσουν.

JUST IN - U.S. releases a video showing the collision of the Russian fighter jet with the MQ-9 Reaper drone over the Black Sea.pic.twitter.com/MHuGIUkxyL

