Μαύρη Θάλασσα: «Ποτέ δεν χτυπήσαμε το drone» - Mε βίντεο η Ρωσία επιχειρεί να διαψεύσει τις ΗΠΑ

Με τις ΗΠΑ να κατηγορούν τη Ρωσία για «απαράδεκτη» συμπεριφορά και τη Μόσχα να κάνει λόγο για προβοκάτσια, η τελευταία κυκλοφορεί βίντεο με σκοπό να διαψεύσει το συμβάν κατά το οποίο ρωσικό μαχητικό Su-27 αναχαίτισε αμερικανικό drone πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το βίντεο φέρεται να τραβήχτηκε μέσα από το cockpit του μαχητικού αεροσκάφους Su-27 της Ρωσίας, ενώ κυκλοφορεί στο Telegram και στα ρωσικά ΜΜΕ. Δείχνει ότι το ρωσικό αεροσκάφος έκανε ελιγμό και απέφυγε το drone και ότι ουδέποτε χτύπησε τον έλικά του για να προκαλέσει την κατάρριψή του, όπως ισχυρίστηκαν αρχικά οι ΗΠΑ.



Russian Telegram channels published a video reportedly from the Su-27 fighter plane.



It clearly showed that the US MQ-9 Reaper drone's propeller didn't struck the Russian fighter plane as alleged by the Americans. pic.twitter.com/e9YbtbjARB

