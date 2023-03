Μαύρη Θάλασσα: Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό drone

Θερμό επεισόδιο σημειώθηκε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, με ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος να συγκρούεται με drone των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Το περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά γεγονότων που καταδεινύουν την ψυχρότητα που επικρατεί ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Μόσχα, καταγράφηκε κοντά στην Κριμαία, κομβικής σημασίας περιοχή. Οι ΗΠΑ εκφράζοντας αμέσως την ενόχλησή τους, μίλησαν για απόπειρα αναχαίτισης από τις δυνάμεις του Κρεμλίνου κι έκαναν, μάλιστα, λόγο για «μη επαγγελματική συμπεριφορά» από ρωσικής πλευράς.

Όπως δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος Άμυνας στο Fox News, ένα ρωσικό Su-27 συγκρούστηκε με μη επανδρωμένο MQ-9 Reaper.



JUST IN: @US_EUCOM says 2 Russian Su-27 Flanker fighter jets dumped fuel, then collided w a US MQ-9 Reaper drone operating within international airspace over the Black Sea today,causing the drone to crash. pic.twitter.com/tLEiy8YYMJ

— W.J. Hennigan (@wjhenn) March 14, 2023