Κόλπος του Ομάν: Οι Ιρανοί επιχειρούν να καταλάβουν το ελληνόκτητο τάνκερ

Βίντεο από την στιγμή που οι ΗΠΑ απέτρεψαν την κατάληψη ελληνόκτητου τάνκερ από Ιρανούς στον Περσικό Κόλπο έδωσε στην δημοσιότητα ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ.

Όπως ενημερώνει η Κεντρική Διοίκηση Ναυτικών Δυνάμεων του 5ου στόλου, οι Ιρανοί άνοιξαν πυρ σε ένα από τα περιστατικά κοντά στις ακτές του Ομάν, με τις δύο επιθέσεις να λαμβάνουν χώρα σε διεθνή ύδατα.

Δείτε το βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα ο 5ος στόλος των ΗΠΑ:

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq

— U.S. Naval Forces Central Command/U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) July 5, 2023