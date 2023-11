Καταρράκτες Νιαγάρα: Δύο νεκροί από έκρηξη σε αυτοκίνητο - Πιθανή απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης

Το FBI ερευνά την έκρηξη ενός οχήματος στη γέφυρα Ρέινμποου που συνδέει τις ΗΠΑ με τον Καναδά ως απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Fox, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δύο άνθρωποι που επέβαιναν στο όχημα σκοτώθηκαν ενώ ένας συνοριοφύλακας τραυματίστηκε.

Η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθι Χόκουλ ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X ότι η πολιτειακή αστυνομία συνεργάζεται με την αντιτρομοκρατική μονάδα του FBI για να ελέγξουν «όλα τα σημεία εισόδου» στην Πολιτεία. Πρόσθεσε ότι θα μεταβεί και η ίδια στο σημείο.

🚨Big Explosion Just Occured at Niagara Falls On US-Canada Border At Rainbow Bridge

ALL FOUR international border crossings between the United States and Canada in Western New York are now closed.

Apparently, a vehicle containing an unknown number of people and contents… pic.twitter.com/CDKK9t0Hc5

— UltraMJTruth (@MJTruthUltra) November 22, 2023