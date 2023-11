ΗΠΑ: Έκρηξη σε γέφυρα στους καταρράκτες του Νιαγάρα

Η γέφυρα Rainbow που συνδέει τις ΗΠΑ και τον Καναδά στους καταρράκτες του Νιαγάρα έκλεισε μετά από έκρηξη στην αμερικανική πλευρά της γέφυρας, σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το γραφείο του δημάρχου της περιοχής δήλωσε ότι το περιστατικό αφορούσε ένα όχημα που περνούσε στην αμερικανική πλευρά.

Η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Κάθλιν Χότσουλ δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση «οι κρατικές υπηρεσίες βρίσκονται στο σημείο και είναι έτοιμες να βοηθήσουν», ενώ το FBI βρίσκεται στη σκηνή του συμβάντος.

Car explodes at border checkpoint in Niagara Falls, on the New York-Canada border. Cause unclear. FBI investigating pic.twitter.com/I8IBSm4uEx

— BNO News (@BNONews) November 22, 2023