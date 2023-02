Κάρολος: Η τρύπια κάλτσα του βασιλιά κάνει τον γύρο του κόσμου (βίντεο)

Ήταν πριν από λίγες ημέρες που ο βασιλιάς Κάρολος επισκέφθηκε με τη σύζυγό του Καμίλα ένα ιστορικό τζαμί στο Λονδίνο. Η βασιλική σύζυγος Καμίλα κάλυψε το κεφάλι της με μια μαντήλα.

Και ο βασιλιάς Κάρολος, ως είθισται, έβγαλε τα παπούτσια του στο τζαμί στο Brick Lane στο ανατολικό Λονδίνο. Με τους φωτογράφους να απαθανατίζουν την επίσκεψή τους, δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη η τρύπα στην κάλτσα του.

Ήταν αυτή μια ταπεινωτική στιγμή για τον βασιλιά Κάρολο; Σε κάθε περίπτωση είναι να μη σου τύχει. Οι Βρετανοί συντάκτες, ωστόσο, ένιωσαν να ταυτίζονται μαζί του. «Αισθανθήκαμε μοναδικά Βρετανοί, τον θεωρούμε έναν από εμάς» σχολιάζει χαρακτηριστικά η Judith Woods της Telegraph.

King Charles Spotted With Hole In His Sock After Taking Off His Shoes pic.twitter.com/0TXEuN6cMq

Η άτυχη στιγμή για τον βασιλιά Κάρολο έρχεται λίγο καιρό πριν από την τελετή στέψης του τον Μάιο. Η τελετή, όπως έχει ανακοινωθεί θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 6 και 8 Μαΐου.

Απομένει να γίνει γνωστό τι θα γίνει με την παρουσία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Θα δώσουν το παρών; Θα καταφέρουν να επισκιάσουν τη στέψη του βασιλιά Καρόλου;

Με τρύπιο γάντι στον γάμο του πρίγκιπα Γουίλιαμ η βασίλισσα Ελισάβετ

Ο βασιλιάς Κάρολος δεν είναι όμως ο μόνος που έχει βρεθεί σε μια τόσο δύσκολη θέση με την τρύπια κάλτσα του να κάνει τον γύρο του κόσμου. Ήταν ένα σκισμένο γάντι της αείμνηστης μητέρας του, βασίλισσας Ελισάβετ, στον γάμο του πρίγκιπα Γουίλιαμ που την είχε κάνει έξαλλη.

A hole lot of trouble! After the shock of King Charles's shabby sock, CHARLOTTE GRIFFITHS remembers how a torn glove on Prince William's wedding day left the late Queen furioushttps://t.co/QxQv6vnr5O via @MailOnline

