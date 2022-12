Καναδάς: Πέντε νεκροί σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και ακόμη ένας τραυματίστηκε χθες, Κυριακή, σε περιστατικό με πυροβολισμούς στο Τορόντο, στον ανατολικό Καναδά, ανακοίνωσε η αστυνομία.

"Ο δράστης έχει επίσης πέσει νεκρός έπειτα από ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις της τάξης", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Τζιμ Μακσουίν, επικεφαλής της τοπικής αστυνομίας, ο οποίος διευκρίνισε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε κτίριο κατοικιών. Σύμφωνα με τον Μακσουίν, η αστυνομία έλαβε μία κλήση για πυροβολισμούς και «μόλις έφτασαν στο σημείο, οι αστυνομικοί ήρθαν αντιμέτωποι με μια φοβερή σκηνή με πολλούς νεκρούς»

BREAKING: York Regional Police say between 5 and 7 people have been killed in a shooting tonight at a condo building in Vaughan, Ontario, north of Toronto. Police will confirm the exact number later @YRP Details coming up on @CBCNews The World This Hour on @cbcradio pic.twitter.com/yR2cvXqmde

— Neil Herland (@NEWSneil) December 19, 2022