Ισραήλ: Οι συγκινητικές στιγμές επανένωσης της ομήρου που απελευθερώθηκε με την οικογένειά της

Την στιγμή που η γυναίκα στρατιώτης του Ισραηλινού στρατού Όρι Μεγκίντις, επιστρέφει στην αγκαλιά της οικογένειάς της μετά την απελευθέρωσή της από την αιχμαλωσία της Χαμάς, κατέγραψε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η Όρι Μεγκίντις απήχθη από τη Χαμάς κατά την αιματηρή εισβολή της 7ης Οκτωβρίου, και σήμερα Δευτέρα (30/10) απελευθερώθηκε από τον ισραηλινό στρατό κατά τη διάρκεια χερσαίας επιχείρησης στη Γάζα.

Στις εικόνες που φαίνεται η Όρι Μεγκίντις να αγκαλιάζει και να φιλά την γιαγιά της σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού για την επιστροφή της από την υπόλοιπη οικογένεια.

Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τις υπόλοιπες οικογένειές μας στο σπίτι» αναφέρει η λεζάντα στο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Χ (πρώην Twitter).

The moment Ori Megidish, who was kidnapped by Hamas on 7/10 was reunited with her grandmother ❤️

