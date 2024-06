Ισραήλ: «Ο Μπάιντεν είναι η μόνη μας ελπίδα» -Διαδηλωτές απαίτησαν συμφωνία για τους ομήρους (εικόνες, βίντεο)

Χιλιάδες Ισραηλινοί διαδήλωσαν χθες Σάββατο στο Τελ Αβίβ για να απαιτήσουν η κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου να κλείσει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, κατά το σχέδιο που παρουσιάστηκε προχθές από τον αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν.

«Συμφωνία για τους ομήρους τώρα», απαιτούσε διαδηλώτρια που είχε μεταμφιεστεί σε άγαλμα της Ελευθερίας, ανάμεσα σε θάλασσα σημαιών του Ισραήλ.

🚨BREAKING: MASSIVE PROTESTS IN TEL AVIV AND PLOICE CLASHES WITH PROTESTERS.

Huge protest right now in Tel Aviv demanding an exchange deal with the Palestinian resistance and the removal of Netanyahu’s government.

Israeli police clashed with the protesters and used tear gas. pic.twitter.com/0FjT9mPSeQ

«Ο Μπάιντεν είναι η μόνη μας ελπίδα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη διαδηλώτρια, η Αμπιγκέιλ Τσουρ, 34 ετών.

Την Παρασκευή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η ισραηλινή κυβέρνηση πρότεινε νέο οδικό χάρτη ενόψει πλήρους κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς που συμπεριλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.