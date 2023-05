Ισπανία: Μετά την ξηρασία και τον καύσωνα… χιόνι (βίντεο)

Μετά από πολλούς μήνες ξηρασίας και τον καύσωνα που έκανε τη φετινή άνοιξη να θυμίζει καλοκαίρι, σήμερα έπεσαν… χιόνια σε περιοχές της βόρειας Ισπανίας.

Η ασυνήθιστη για την εποχή χιονόπτωση σημειώθηκε στη Λα Ράγια, μια ορεινή περιοχή της επαρχίας Αστούριας. Χαλάζι και σφοδρή βροχόπτωση έπληξαν τις μεσογειακές περιοχές της Ισπανίας, όπως την Καταλονία και τη Βαλένθια, όπου επί μήνες δεν είχε πέσει ούτε σταγόνα.

Από την αρχή του έτους η Ισπανία βίωνε την πιο άνυδρη χειμωνιάτικη περίοδο στα χρονικά. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, κατά τους τέσσερις πρώτους μήνες του 2023 ο όγκος της βροχής που έπεσε ήταν μικρότερος από τον μισό που καταγράφεται συνήθως.

❄️ Snow falls in parts of northern Spain after months without any rain and high temperatures https://t.co/2Q9ycxjYoz pic.twitter.com/Hviz1g55XA

— Reuters (@Reuters) May 12, 2023