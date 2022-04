Ιράν: Νεκρός ιερέας από επίθεση με μαχαίρι σε σιιτικό ναό, τραυματίστηκαν άλλοι δυο (βίντεο)

Νεκρός έπεσε την Τρίτη ενας Ιρανός μουσουλμάνος κληρικός, σε σιιτικό ναό στην πόλη Μασχάντ, στο βορειοανατολικό Ιράν, έπειτα από επίθεση που δέχτηκε με μαχαίρι.

Ο δράστης τραυμάτισε άλλους δυο κληρικούς, με τον ένα να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ στη συνέχεια συνελήφθη.

«Ένας άνδρας μαχαίρωσε τρεις σιίτες κληρικούς, σκοτώνοντας έναν και τραυματίζοντας άλλους δύο», είπε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χορασάν Ραζάβι, προσθέτοντας ότι ο δράστης συνελήφθη από τις δυνάμεις ασφαλείας, χωρίς να έχουν γίνει γνωστά για την ώρα τα κίνητρά του.

BREAKING 🇮🇷Iran🇮🇷 : Footage of the moment the Attacker was detained by people and security forces in ImamReza Holy Shrine. #Mashhad #Iran #Imamreza pic.twitter.com/B4st4Tr21b

— Zaid Ahmd (Ukraine & Russia War Updates) (@realzaidzayn) April 5, 2022