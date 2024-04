ΗΠΑ: Σεισμός 4,8 Ρίχτερ στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Ένας σπάνιος σεισμός ταρακούνησε την περιοχή της Νέας Υόρκης το πρωί της Παρασκευής, ενώ έγινε αισθητός και στο Κονέκτικατ και στο Νιου Τζέρσεϊ.

Ήταν μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερκαι σημειώθηκε στις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στην πολιτεία Νιού Τζέρσεϊ, με τη δόνηση να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στη μητροπολιτική περιοχή της Νέας Υόρκης.

Σεισμός του σημερινού μεγέθους έχει ΝΑ συμβεί στην περιοχή εδώ και 40 χρόνια.

Ήταν ο σεισμός, το 1983, συγκλόνισε τους κατοίκους κοντά στην πόλη Newcomb, στα βόρεια της Νέας Υόρκης, με μέγεθος 5,1 Ρίχτερ.

