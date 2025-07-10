ΗΠΑ: Αφησε τα παιδιά του μέσα στο αυτοκίνητο στους 47°C - Η διάσωση από τους αστυνομικούς

Το βίντεο με τη δραματική διάσωση δύο μικρών παιδιών τα οποία ο πατέρας τους άφησε σε αυτοκίνητο χωρίς air condition στις ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της κομητείας Κομπ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 4 Ιουνίου όταν ο πατέρας, που συνελήφθη, άφησε τα δύο παιδιά στο αυτοκίνητο ήταν 30 βαθμοί Κελσίου, αν και θερμόμετρο μέσα στο όχημα έδειξε ότι είχε φτάσει τους 47 βαθμούς Κελσίου στο εσωτερικό του.

Τους αστυνομικούς ενημέρωσαν διερχόμενοι που άκουσαν τα παιδιά να κλαίνε μέσα στο αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο σε πάρκινγκ εμπορικού κέντρου.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο στις 13:08 (τοπική ώρα) ενώ ο πατέρας είχε αφήσει τα παιδιά από τις 12:24, άνοιξαν το αυτοκίνητο αφού έσπασαν τα τζάμια του.

Ο πατέρας τους, Τζκουάν Ντίξον, συνελήφθη για κακοποίηση ανηλίκων

