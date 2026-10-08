ΗΠΑ: 6χρονος πυροβόλησε τη δασκάλα του και έβρισε τους αστυνομικούς (βιντεο)

Πρόκειται για μία είδηση από αυτές που γίνονται viral πολύ γρήγορα και κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Πολλοί ίσως γελάσουν στο πρώτο άκουσμα, ωστόσο η ιστορία πίσω από ένα περιστατικό που συνέβη τον Ιανουάριο του 2023 κρύβει πολλά προβλήματα στη ζωή ενός παιδιού ηλικίας μόλις 6 ετών.

Το βίντεο που δόθηκε τώρα στη δημοσιότητα, τραβήχτηκε από κάμερα αστυνομικού και δείχνει τη στιγμή της επέμβασης σε δημοτικό σχολείο της Βιρτζίνια μετά από κλήση στο 911 για πυροβολισμούς. Δράστης είναι ο J.T., ένα παιδάκι μόλις 6 ετών, το οποίο πήγε στο σχολείο με το όπλο της μαμάς του και πυροβόλησε τη δασκάλα του, την οποία γρονθοκόπησε και στο πρόσωπο.

Ο μικρός είναι εντελώς εκτός ορίων. Φωνάζει στη δασκάλα «άντε γαμ@@@@ σκύλα« και όταν πλησιάζουν οι αστυνομικοί, τους απειλεί λέγοντάς τους «θέλετε να τα βάλετε μαζί μου, άντε γαμ@@@@@».

🚨 A 6-year-old shot his teacher. Richneck Elementary, Jan 6, 2023. Court unsealed Officer Brian Torrez's bodycam Oct 6, 2026. 🎥 The Virginian-Pilot / Daily Press https://t.co/TPphaycltx — Patriot (@_Patriot1776Q_) October 7, 2026

«Δεν με νοιάζει αν πάω φυλακή, σκύλα»

Η κα Κόβατς, όπως είναι το επίθετο της εκπαιδευτικού, ενημερώνει τους αστυνομικούς που βρίσκουν στο πάτωμα το όπλο που χρησιμοποίησε ο J.T.΄, ότι είναι ένα παιδί με πολλές δυσκολίες και θυμό. Κάτι που φαίνεται και από μια δεύτερη επίθεσή του όταν φωνάζει «αν θέλεις να τα βάλεις μαζί μου, έλα να το κάνεις, σκύλα. Δεν με νοιάζει αν καλέσεις ενισχύσεις. Δεν με νοιάζει αν πάω φυλακή».

Η δασκάλα έχει αγκαλιάσει το παιδί, προσπαθεί να το ηρεμήσει και το ρωτά αν τη στιγμή που πυροβόλησε ένιωσε να τραυματίζεται, ενώ του ζητά να της δείξει τα χέρια του. Από το συγκεκριμένο περιστατικό αποκόμισε τραύματα στο χέρι και στο στήθος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι τότε οι Αρχές είχαν συλλάβει τη μητέρα του παιδιού, Ντέτζα Νικόλ Τέιλορ, η οποία οδηγήθηκε στη φυλακή. Σε τηλεοπτική της συνέντευξη είχε δηλώσει ότι αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τη συμπεριφορά και την επιθετικότητα του γιου της.

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