Ινδία: Τουλάχιστον 26 νεκροί από επίθεση ενόπλων σε ομάδα τουριστών στο Κασμίρ

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα στο ινδικό Κασμίρ, σε επίθεση ενόπλων εναντίον μιας ομάδας τουριστών, δήλωσε ένας ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας που μίλησε στο Γαλλικό Πρακτορείο, χωρίς να κατονομαστεί.

Βαριά οπλισμένοι τρομοκράτες βγήκαν από το δάσος του Baisaran, ένα λιβάδι στην κορυφή ενός λόφου στο Pahalgam, και περικύκλωσαν μια ομάδα περίπου 40 τουριστών. Οι τρομοκράτες άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως τους τουρίστες, αφήνοντας πολλούς νεκρούς.

"Τουλάχιστον 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν", δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας του Κασμίρ.

Ινδικοί τηλεοπτικοί σταθμοί ανέφεραν τουλάχιστον 20 νεκρούς από την επίθεση.

Locals in Srinagar hold candlelight protest against Pahalgam terror attack on tourists

Fayaz Ahmad Bhatt, General Secy, Mecca Market says, " We condemn this attack against humanity."

— ANI (@ANI) April 22, 2025