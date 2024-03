Η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο, αλλά με τις περισσότερες αυτοκτονίες

Είναι σχεδόν παράδοση οι σκανδιναβικές χώρες να καταλαμβάνουν τις κορυφαίες θέσεις στην Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας που εκπονείται ετησίως από τα Ηνωμένα Έθνη.

Μερικές φορές η Σουηδία, ίσως η Νορβηγία ή η Δανία και άλλες φορές, όπως τώρα η Φινλανδία, κερδίζουν τον τίτλο της πιο ευτυχισμένης χώρας στον κόσμο από μια λίστα που αποτελείται από 143 έθνη συνολικά.

Η εκπαίδευση, τα κοινωνικά δικαιώματα ή το κατά κεφαλήν εισόδημα τείνουν να είναι τα πιο ευνοϊκά για την κατάταξη της «ευτυχίας». Έτσι, σύμφωνα με το Φινλανδικό Ινστιτούτο Στατιστικής, το 2022 ο μέσος μισθός στη Φινλανδία ήταν 3.400 ευρώ το μήνα έναντι λίγο πάνω από 2.000 ευρώ στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σύμφωνα με τη Eurostat.

Η Έκθεση της Πίζας για τη Διεθνή Αξιολόγηση Μαθητών έχει περιγράψει επανειλημμένα το εκπαιδευτικό της Φινλανδίας ως ένα από τα καλύτερα στον κόσμο, χάρη στη δωρεάν προσβασιμότητά του σχεδόν σε όλα τα σχολικά στάδια.

«Ανακαλύψαμε ότι η Φινλανδία είναι αρκετά πλούσια σε όλα αυτά τα πράγματα, όπως το ότι παίρνεις πίσω το πορτοφόλι σου αν το πετάξεις στο δρόμο, ότι οι άνθρωποι βοηθούν ο ένας τον άλλον μέρα με τη μέρα, ότι οι ευκαιρίες υγείας και εκπαίδευσης είναι πολύ υψηλής ποιότητας», σύμφωνα με τον Τζον Χάλιγουελ,ομότιμο καθηγητή οικονομικών στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Βανκούβερ και ιδρυτικό μέλος του World Happiness Report.

Ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός

Στην πραγματικότητα όμως, η ευτυχία της Φινλανδίας μερικές φορές επισκιάζεται από άλλους δείκτες που δείχνουν πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Το 2018, όταν η σκανδιναβική χώρα κέρδισε τον ίδιο τίτλο όπως το 2023, οι κάτοικοί της αμφέβαλλαν για το αποτέλεσμα καθώς θεωρούσαν τους εαυτούς τους «συναισθηματικά εσωστρεφείς»: «Σπάνια παίρνουν υψηλή βαθμολογία όταν πρόκειται για εκφράσεις χαράς ή θυμού. είναι πολύ διαφορετικοί από τους ανθρώπους από τη Λατινική Αμερική, για παράδειγμα, που δείχνουν πιο καθαρά τα συναισθήματά τους. Για τους Φινλανδούς, η ευτυχία είναι περισσότερο να ζουν μια διακριτική, ισορροπημένη και μακροχρόνια ζωή”, όπως εξήγησε πριν από 6 χρόνια. χρόνια ο Μέικ Βίκινγκ,Διευθύνων Σύμβουλος του Institute for the Study of Happiness, μιας ανεξάρτητης δεξαμενής σκέψης στη Δανία που μελετά την ευτυχία και την ευημερία.

Από την πλευρά του, ο Ανου Παρτάνεν, Φινλανδός συγγραφέας του «The Nordic Theory of Everything: In Search of a Better Life», λέει ότι οι Φινλανδοί «είναι απαισιόδοξοι από τη φύση τους και επιφυλακτικοί με τα συναισθήματά τους. Πίνουν πάρα πολύ. Επιπλέον, η Φινλανδία είναι σκοτεινή.Οι χειμώνες είναι κρύοι και είναι δύσκολοι ψυχολογικά . Αυτή η φινλανδική ευτυχία που ακούμε δεν αφορά το χορό, το χαμόγελο ή το να δείχνεις χαρούμενος εξωτερικά. Αυτές είναι μελέτες για την ποιότητα ζωής».

Παράγοντες όπως η έλλειψη φωτός ή το κρύο είναι μερικές από τις πιο κοινές αιτίες αυτοκτονιών στη χώρα, η οποία έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά αυτοκτονιών στον κόσμο. Οι αριθμοί ξεπερνούν τις 13 αυτοκτονίες ανά 100.000 κατοίκους. Νούμερα τα οποία υπερβαίνουν κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο των 10 αυτοκτονιών ανά 100.000 κατοίκους.

