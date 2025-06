Η Λευκορωσία απελευθέρωσε 14 κρατούμενους, κατόπιν επιθυμίας του Ντόναλντ Τραμπ

Οι αρχές Λευκορωσίας απελευθέρωσαν 14 κρατούμενους κατόπιν αιτήματος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ο Τζον Κόουλ, αναπληρωτής του ειδικού απεσταλμένου Κιθ Κέλογκ, στην ιστοσελίδα του X page. «Μόλις επιστρέψαμε από τη Λευκορωσία με 14 άτομα που είναι πλέον ελεύθερα από τον περιορισμό», είπε, μιλώντας στην πρεσβεία των ΗΠΑ στη Λιθουανία.

Ο Κόουαλ ευχαρίστησε την κυβέρνηση της χώρας για τη συνεργασία και τη βοήθειά της. Σύμφωνα με τον πολιτικό, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «ενθάρρυνε αυτό το ταξίδι».

Ελεύθερος αφέθηκε από τις φυλακές ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, Σερβάι Τιχανόφσκι

My husband Siarhei is free! It’s hard to describe the joy in my heart.

Thank you, 🇺🇸 @POTUS, @SPE_Kellogg, @JohnPCoale, DAS Christopher W. Smith, @StateDept & our 🇪🇺 allies, for all your efforts.

We’re not done. 1150 political prisoners remain behind bars. All must be released. pic.twitter.com/MhngqBHFq3

— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) June 21, 2025