Γερμανία: Αγρια επίθεση με μαχαίρι σε πολιτικό και αστυνομικό με «ζωντανή μετάδοση» (βίντεο)

Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε σήμερα ο πολιτικός Μίχαελ Στουρτσενμπέργκερ, γνωστός επικριτής του ισλάμ, κατά τη διάρκεια πολιτικής εκδήλωσης σε πλατεία του Μανχάιμ, στην Βάδη-Βυρτεμβέργη. Ο δράστης εξουδετερώθηκε από την αστυνομία, η οποία τον πυροβόλησε.

Η επίθεση που μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στην πόλη του Mannheim όπου ο αντι-ισλαμιστής Michael Stuerzenberger μιλούσε σε εκδήλωση του Κινήματος Πολιτών Pax Europa (BPE) - μιας ομάδας που υποστηρίζει τον «εξισλαμισμό» της Ευρώπης.

Στην εκδήλωση επικράτησε χάος όταν ένας άνδρας ντυμένος με σκούρο μπουφάν με κουκούλα και αθλητική φόρμα χτύπησε ένα θύμα -που πιστεύεται ότι ήταν ο Stuerzenberger- στο έδαφος και άρχισε να του κουνάει βίαια μια μεγάλη λεπίδα, προκαλώντας τρόμο και πανικό στους θεατές.

Άλλοι παρευρισκόμενοι έσπευσαν σε βοήθεια και προσπάθησαν να τραβήξουν τον δράστη μακριά από το θύμα του, αλλά ο επίδοξος δολοφόνος έπεσε πάνω στο αιμόφυρτο θύμα για δεύτερη φορά.

Η αστυνομία έσπευσε στο σημείο σχεδόν αμέσως, αλλά όχι πριν ο δράστης αφήσει δύο αιμόφυρτα άτομα στο έδαφος. Ένας αστυνομικός παρέσυρε τον δράστη, αλλά δεν κατάφερε να ελέγξει τη λεπίδα, επιτρέποντας τού να τη βυθίσει στον κορμό του.

Με τον ένοπλο να μην ανταποκρίνεται σε καμία εντολή της αστυνομίας, οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ από αρκετά μέτρα μακριά, αναγκάζοντάς τον να πέσει στο έδαφος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, κατά την διάρκεια εκδήλωσης του «Κινήματος Πολιτών PAX Europa», ο δράστης πλησίασε τον 58χρονο πολιτικό από πίσω και του κατάφερε χτυπήματα με μαχαίρι. Μαχαίρωσε μάλιστα στον λαιμό και έναν από τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον σταματήσουν. Άλλοι αστυνομικοί πυροβόλησαν τον δράστη και τον εξουδετέρωσαν. Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πόσο σοβαροί είναι τραυματισμοί των εμπλεκομένων, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι έχει σημάνει λήξη συναγερμού στο σημείο.

BREAKING:

Islamist terror attack in Germany

The conservative politician and anti-Islam activist Michael Stürzenberger was stabbed during a public meeting in Mannheim.

A police officers was also stabbed in the neck.

The attacker was liquidated by the police pic.twitter.com/o2lXeIAEZX

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 31, 2024