Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί και πλήγματα κοντά σε νοσοκομεία - Ανησυχία για διάχυση της κρίσης

Οι φόβοι ότι ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς θα μπορούσε να μετατραπεί σε μια ευρύτερη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχουν ενταθεί το τελευταίο 24ωρο, με την Ουάσινγκτον να προειδοποιεί ότι «δεν θα διστάσει να δράσει» εναντίον οποιουδήποτε σε μια τέτοια περίπτωση.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, Καναδά, Γαλλίας, Γερμανίας, Ιταλίας και Βρετανίας σε έκτακτη κοινή δήλωσή τους επαναβεβαίωσαν την υποστήριξή τους προς το Τελ Αβίβ, αλλά το προέτρεψαν επίσης να τηρήσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο για την προστασία των αμάχων.

Το Ισραήλ, που προετοιμάζει το έδαφος για τη χερσαία επιχείρηση, έχει εξαπολύσει έναν καταιγισμό αεροπορικών επιδρομών εναντίον στόχων στη Λωρίδα της Γάζας, το Λίβανο και τη Συρία.

Μάλιστα, με φυλλάδια, SMS και ηχητικά μηνύματα καλεί τους κατοίκους της Γάζας να μετακινηθούν νότια αλλιώς θα θεωρηθούν συνεργάτες της Χαμάς, πλήττοντας μεταξύ άλλων ξανά τον καταυλισμό προσφύγων της Τζαμπαλια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας.

Happening now 🚨

El Quads hospital is being attacked! They got warnings before from the Israeli authorities, and they said there's more than 12,000 child and women and injured people in critical condition, and no gas for transportation. So they can't evacuate.#Gazabombing pic.twitter.com/Q9BgXmtCoQ — Donya Shama 🇵🇸 (@DonyaShama) October 22, 2023

Ανησυχία προκαλεί και το νέο μέτωπο, στη Δυτική Όχθη, όπου χτυπήθηκε τέμενος, με το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι έπληξε υπόγειο τούνελ της Χαμάς μέσα σε τζαμί. Μέσα στη νύχτα, σύμφωνα με το παλαιστινιακό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων WAFA τα ξημέρωματα της Δευτέρας, ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν με «αρκετούς πυραύλους» τον περιβάλλοντα χώρο των νοσοκομείων Σίφα, Αλ Κουντς και κατόπιν το Ινδονησιακό Νοσοκομείο, βόρεια στο πολιορκημένο θύλακα της Γάζας. Στο τελευταίο σύμφωνα με τον διευθυντή του υπάρχουν τραυματισμοί και ζημιές.

Οι σφοδρότεροι βομβαρδισμοί από την αρχή του πολέμου

Εν τω μεταξύ ένοπλοι της Χαμάς συγκρούστηκαν με ισραηλινά στρατεύματα στο εσωτερικό της Γάζας, σε μια από τις πρώτες συγκρούσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο έδαφος εντός της Λωρίδας. Η Χαμάς δήλωσε ότι οι μαχητές της κατέστρεψαν δύο ισραηλινές στρατιωτικές μπουλντόζες και ένα τανκ σε ενέδρα, αναγκάζοντας τα ισραηλινά στρατεύματα να υποχωρήσουν στο Ισραήλ χωρίς τα οχήματά τους. Οι ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας ανέφεραν μόνο ότι «έπεσαν πυροβολισμοί εναντίον στρατιωτών των IDF που επιχειρούσαν δυτικά του φράχτη»

Γονείς γράφουν στα πόδια των παιδιών τα ονόματά τους, ωστε να μπορούν να ταυτοποιηθούν σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 266 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων τα 117 παιδιά, σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες 24 ώρες στον θύλακα, τον οποίο το Ισραήλ έχει θέσει υπό «πλήρη πολιορκία» από τις 7 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με ανταποκριτές η Γάζα ζει τον σφοδρότερο βομβαρδισμό των τελευταίων δύο εβδομάδων, με τους γιατρούς των νοσοκομείων να κάνουν λόγο για «αιματηρή μέρα» συγκλονισμένοι από τον αριθμό των θυμάτων. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CNN, γονείς στη Γάζα έχουν αρχίσει να γράφουν τα ονόματα των παιδιών τους στα πόδια τους για να τα αναγνωρίσουν, σε περίπτωση που σκοτωθούν είτε οι ίδιοι, είτε τα παιδιά.

What a strange scene and how much pain is in the eyes of this child May Allah have mercy on Palestine and all Muslims#Gazabombing #Palestine #FreePalaestine #GazaHospitalBombing #Gaza_Genocide pic.twitter.com/mePClXXB0T — Ejaz Meer (@EjazMeer22) October 23, 2023

Ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ Χαμάς απειλεί να πυροδοτήσει κι άλλα μέτωπα

Στη γειτονική Συρία, όπου ο κύριος περιφερειακός υποστηρικτής της Χαμάς, το Ιράν έχει στρατιωτική παρουσία, ισραηλινοί πύραυλοι έπληξαν τα διεθνή αεροδρόμια σε Δαμασκό και Χαλεπι νωρίς την Κυριακή, θέτοντας και τα δύο εκτός λειτουργίας, ενώ δύο εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με τα συριακά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Κατά μήκος των βόρειων συνόρων του Ισραήλ με τον Λίβανο, η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα Χεζμπολάχ συγκρούστηκε με τις ισραηλινές δυνάμεις υποστηρίζοντας τη Χαμάς, στην πιο θανατηφόρα κλιμάκωση της βίας από τις εχρθοπραξίες Ισραήλ – Χεζμπολάχ το 2006.

Με τη βία γύρω από τα αυστηρά φυλασσόμενα σύνορά του να αυξάνεται, το Ισραήλ πρόσθεσε την Κυριακή 14 κοινότητες κοντά στο Λίβανο και τη Συρία στο σχέδιο έκτακτων εκκενώσεων στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε χθες τον θάνατο έξι ακόμη στρατιωτών της, ανεβάζοντας σε 26 τον αριθμό των μελών της που σκοτώθηκαν από την 7η Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό επλήγησαν δύο τρομοκρατικούς πυρήνες στην πλευρά του Λιβάνου, όπου σχεδιαζόταν η εκτόξευση πυραύλων.

Ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμαντ Στάγιε κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να δημιουργήσει «ένα ενιαίο μέτωπο» για να σταματήσει τις επιθέσεις του Ισραήλ κατά της Γάζας και να επιτρέψει την απελπιστικά αναγκαία βοήθεια η οποία έχει μόλις αρχίσει να εισρέει.

Μια δεύτερη αυτοκινητοπομπή 14 φορτηγών με βοήθεια εισήλθε στο πέρασμα της Ράφα προς την πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας το βράδυ της Κυριακής, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να επιβεβαιώνουν σε τηλεφωνική τους επικοινωνία ότι «θα συνεχιστεί η ροή αυτής της κρίσιμης βοήθειας προς τη Γάζα». Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσοδος καυσίμων, που τόσο χρειάζονται τα νοσοκομεία για τις γεννήτριες ρεύματος. Παράλληλα, ενδεικτικό του πόσο επισφαλής παραμένει οποιαδήποτε μετακίνηση βοήθειας, είναι και το ότι ισραηλινές βόμβες έπληξαν «κατά λάθος» παρατηρητήριο στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, προκαλώντας ελαφρούς τραυματισμούς σε στρατιώτες.

Διπλωματικός μαραθώνιος – Κοινή δήλωση ΗΠΑ και Ευρωπαίων ηγετών για την προστασία των αμάχων

Ο Μπάιντεν την Κυριακή ενίσχυσε τη διπλωματική κινητοποίησή του, έχοντας ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ηγέτες του Καναδά, της Γαλλίας, της Βρετανίας, Γερμανίας και της Ιταλίας, αφού μίλησε με τον Νετανιάχου και τον Πάπα Φραγκίσκο. Σε κοινή δήλωσή του υπογράμμισαν την υποστήριξή τους προς το Ισραήλ και το δικαίωμά του να υπερασπιστεί τον εαυτό του, αλλά το προέτρεψαν επίσης να τηρήσει το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και να προστατεύει τους αμάχους. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε θα επισκεφθούν το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα.

Οι ΗΠΑ ενισχύουν την παρουσία τους στην περιοχή

Όμως ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Λόιντ Όστιν εξέφρασε την ανησυχία του για τον κίνδυνο μιας περιφερειακής ανάφλεξης λίγο αφότου ανακοίνωσε την ανάπτυξη περισσότερων στρατιωτικών μέσων στη Μέση Ανατολή σε υποστήριξη του Ισραήλ και προς ενίσχυση της αμυντικής στάσης των ΗΠΑ στην περιοχή μετά τις «πρόσφατες κλιμακώσεις του Ιράν και των συμμαχικών δυνάμεων του» -μια αναφορά στη Χεζμπολάχ, τους Παλαιστίνιους και άλλους μαχητές.

«Ανησυχούμε για πιθανή κλιμάκωση. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε … είναι η προοπτική μιας σημαντικής κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά των στρατευμάτων μας και του λαού μας σε ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε σε εκπομπή.

«Αν οποιαδήποτε ομάδα ή χώρα θέλει να διευρύνει αυτή τη σύγκρουση και να επωφεληθεί από αυτή την πολύ ατυχή κατάσταση… η συμβουλή μας είναι: μην το κάνετε», πρόσθεσε.

Η Ουάσινγκτον έχει αναπτύξει σημαντική ναυτική δύναμη στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων δύο αεροπλανοφόρων, πλοίων υποστήριξης και περίπου 2.000 πεζοναυτών, για να βοηθήσει στην αποτροπή επιθέσεων από δυνάμεις που συνδέονται με το Ιράν.

Ο Όστιν είπε ότι ένα αντιβαλλιστικό σύστημα THAAD και επιπλέον πυραυλικά συστήματα αεράμυνας Patriot θα σταλούν στην περιοχή και θα τεθούν σε ετοιμότητα περισσότερα στρατεύματα.

This night considered the most violent of the continuous bombing by the Israeli occupation forces on the Gaza Strip, targeting children, women and civilians.#Gazabombing #GazaHospitalBombing #Gaza_Genocide #غزة_تحت_القصف #غزة_الآن #فلسطين_الان pic.twitter.com/YPX2iypKED — Mohamed Badeξ 🇵🇸🇪🇬 (@Mo_Bade3) October 22, 2023

Ιρανοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι η στρατηγική του Ιράν ήταν οι σύμμαχοί τους στη Μέση Ανατολή, όπως η Χεζμπολάχ, να επιδιώξουν περιορισμένα πλήγματα σε ισραηλινούς και αμερικανικούς στόχους, αλλά να αποφευχθεί μια μεγάλη κλιμάκωση που θα προκαλούσε στην Τεχεράνη, καποια πράξη υψηλού κινδύνου.

Ο επικεφαλής της Χαμας Ισμαήλ Χανιγιε είχε συνάντηση με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών κατά την οποία συζήτησαν τους τρόπους για να σταματήσουν τα «βάναυσα εγκληματα» των Ισραηλινών στον πολιορκημένο θύλακα της Γάζας, ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωση που εξέδωσε αργά το βράδυ της Κυριακής.

Διαβάστε επίσης:

Πόλεμος στο Ισραήλ: Ξεσπά ο Παλαιστίνιος πρέσβης στην Ελλάδα

Πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς: Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, κινδυνεύουν περισσότερα από 120 νεογνά, σε θερμοκοιτίδες στη Γάζα