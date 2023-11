Γάζα: Οι επιδημίες και η πείνα καραδοκούν - Σφίγγει ο κλοιός στον νότο του πολιορκημένου θύλακα

Η υγειονομική κρίση στη Γάζα γίνεται χειρότερη μέρα με τη μέρα καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε νοσοκομεία, προβάλλοντας τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως ορμητήρια.

Οι επιδημίες και η πείνα καραδοκούν στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας που για πάνω από 40 μέρες υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς.

Οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται στη νότια Γάζα που δόθηκε εντολή εκκένωσης πόλεων όπως και στη Δυτική Όχθη με ολονύχτιες επιδρομές στην Τζενίν.

Η διεθνής πίεση στο Τελ Αβίβ αυξάνεται αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης.

Συνεχίζεται το μπλακάουτ στις επικοινωνίες στη Γάζα

Η διακοπή των δικτύων επικοινωνιών στη Γάζα συνεχίστηκε, με τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη να αναφέρουν ότι το πρωί υπήρχαν σημαντικά προβλήματα στην επικοινωνία με τους κατοίκους της παράκτιας Λωρίδας.

Η οργάνωση NetBlocks, η οποία είναι γνωστή για την παρακολούθηση των αποκλεισμών του διαδικτύου, επιβεβαίωσε επίσης τη διακοπή των συνδέσεων στο διαδίκτυο στο Χ. Ο λόγος λέγεται ότι είναι η έλλειψη καυσίμων για την ηλεκτροπαραγωγή των επικοινωνιακών υποδομών.

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA) δήλωσε: «Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν προειδοποιήσει ότι οι διακοπές ρεύματος θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών και την παροχή βοήθειας που σώζει ζωές».

Παλαιστινιακές πηγές: Εκατοντάδες χιλιάδες συνεχίζουν να μένουν στη βόρεια Γάζα

Η Παλαιστινιακή Κεντρική Στατιστική Υπηρεσία εκτιμά ότι ο πληθυσμός της βόρειας Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της πόλης ανέρχεται σε 807.000 κατοίκους. Πριν από τον πόλεμο, σημειώνει, ο πληθυσμός των δύο αυτών περιοχών ήταν 1,2 εκατομμύρια, πράγμα που σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο όσων ζούσαν εκεί έχουν εκτοπιστεί από τον πόλεμο.

Οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται στην πόλη της Γάζας και στη βόρεια Γάζα. Οι σφοδρές μάχες και οι αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού είναι συνεχείς, εγκυμονώντας σοβαρούς κινδύνους για τους αμάχους που εξακολουθούν να ζουν σε αυτές τις περιοχές.

Ο ΟΗΕ επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί να παραδώσει βοήθεια στη Γάζα

Τα Ηνωμένα Έθνη επιβεβαίωσαν ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν σήμερα βοήθεια στη Γάζα επειδή δεν έχουν δυνατότητα να επικοινωνήσουν με το προσωπικό του στο πεδίο – με τις τηλεφωνικές γραμμές και το διαδίκτυο να είναι εκτός λειτουργίας για δεύτερη ημέρα – και δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα για τη διανομή.

Μιλώντας στην Yolande Knell του BBC, η Juliette Touma από την UNRWA – την υπηρεσία αρωγής του ΟΗΕ που βοηθά τους Παλαιστίνιους – δήλωσε ότι αυτό θα μπορούσε να αλλάξει γρήγορα αν αποκατασταθούν οι επικοινωνίες και τα καύσιμα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα βυτιοφόρο παρέδωσε καύσιμα στη Γάζα για πρώτη φορά από τότε που άρχισε ο πόλεμος μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τον Οκτώβριο, αλλά αυτά έχουν ήδη εξαντληθεί.

Το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ αναφέρει ότι οι προμήθειες τροφίμων και νερού είναι «πρακτικά ανύπαρκτες» και οι κάτοικοι της Γάζας αντιμετωπίζουν τώρα την «άμεση πιθανότητα λιμοκτονίας».

Ισραηλινοί στρατιώτες συνέλαβαν 47 Παλαιστίνιους στη Δυτική Όχθη

Οι ισραηλινές δυνάμεις συνέλαβαν 47 Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε η Επιτροπή για θέματα κρατουμένων και πρώην κρατουμένων.

Οι περισσότερες συλλήψεις (26) έγιναν στο χωριό Νελίν, κοντά στη Ραμάλα, ανέφερε η Επιτροπή στο Telegram.

«Οι εκστρατείες σύλληψης συνοδεύτηκαν από βασανιστήρια, έντονο ξυλοδαρμό, απειλές κατά των κρατουμένων και των οικογενειών τους και βανδαλισμούς σε σπίτια», ανέφερε.

Συνολικά 2.800 Παλαιστίνιοι έχουν συλληφθεί από τις 7 Οκτωβρίου.

Ισραηλινό χτύπημα σε σχολείο – καταφύγιο στα νότια της πόλης της Γάζας – Πολλοί νεκροί

Σύμφωνα με το Al Jazeera μεγάλος είναι ο αριθμός νεκρών και τραυματιών μετά από ισραηλινό χτύπημα με στόχο το σχολείο al-Falah, το οποίο στεγάζει χιλιάδες εκτοπισμένους, στη συνοικία al-Zaytoun, νότια της πόλης της Γάζας.

Ahmad Shabat, a 3-year-old Palestinian child, survived three separate Israeli attacks. Ahmad lost his parents and four siblings in the first attack on October 7.

