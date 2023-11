Al jazeera: ''Το Ισραήλ χτύπησε σχολείο με αμάχους στα νότια της Γάζας''

Το Ισραήλ φέρεται να «χτύπησε» σχολείο στα νότια της Λωρίδας της Γάζας, με τις πρώτες αναφορές να κάνουν λόγο για μεγάλο αριθμό νεκρών.

Σύμφωνα με το Al jazeera υπάρχει «μεγάλος αριθμός νεκρών και τραυματιών μετά από ισραηλινό χτύπημα στο σχολείο al-Falah, το οποίο στεγάζει χιλιάδες εκτοπισμένους, στη συνοικία al-Zaytoun, νότια της πόλης της Γάζας».

A large number of people were killed and wounded after an Israeli strike targeted al-Falah School in the south of Gaza City, which houses thousands of displaced people.

🔴 LIVE updates: https://t.co/jpvv3vVyoG pic.twitter.com/Gv1KNd9LXA

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 17, 2023