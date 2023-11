Πόλεμος Ισραήλ - Χαμάς: Στο στόχαστρο νότια Γάζα και Δυτική Όχθη - Επίθεση σε νοσοκομείο στη Τζενίν

Δεν έχει τελειωμό η ανθρωπιστική και υγειονομική κρίση στη Γάζα, καθώς το Ισραήλ εξαπολύει επιθέσεις σε νοσοκομεία, με τον ισχυρισμό ότι χρησιμοποιούνται από τη Χαμάς ως ορμητήρια.

Πλέον, οι επιχειρήσεις του Ισραήλ επεκτείνονται στη νότια Γάζα που δόθηκε εντολή εκκένωσης πόλεων όπως και στη Δυτική Όχθη με ολονύχτιες επιδρομές στην Τζενίν.

Η διεθνής πίεση στο Τελ Αβίβ αυξάνεται αλλά προς το παρόν δεν φαίνεται κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης.

IDF: Κοντά στη διάλυση του στρατιωτικού συστήματος στη βόρεια Γάζα – Θα συνεχίσουμε σε άλλες περιοχές της Λωρίδας

Την ίδια στιγμή, οι IDF προαναγγέλλουν την εξάπλωση των επιχειρήσεων και σε άλλα τμήματα της Λωρίδας της Γάζας.

«Είμαστε κοντά στη διάλυση του στρατιωτικού συστήματος που υπήρχε στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας. Παρόλο που απομένει έργο να ολοκληρωθεί, το προσεγγίζουμε με επιτυχία.

Οι IDF θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους εντός της Λωρίδας της Γάζας, και σε ό,τι μας αφορά, όλο και περισσότερες περιοχές [θα στοχοποιούνται], εξαλείφοντας συστηματικά τους διοικητές και εξαλείφοντας τους πράκτορες, και εξαλείφοντας την υποδομή»,. ανέφερε ο αρχηγός του επιτελείου IDF.

Η επιχείρηση στο Αλ Σίφα συνεχίζεται

Ο ισραηλινός στρατός επιμένει ότι η επίθεση στο Αλ Σίφα θα συνεχιστεί επειδή εξακολουθεί να έχει στόχους να πετύχει. Μετά την πρωτοφανή εισβολή στο νοσοκομείο, οι IDF δεν έχουν παρουσιάσει ακόμα επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον ισχυρισμό τους ότι κάτω από το Αλ Σίφα υπάρχει το κέντρο διοίκησης της Χαμάς.

Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιάσει μία κρύπτη με όπλα και μία είσοδο σε κάτι που μοιάζει με φρεάτιο σήραγγας.

Το Ισραήλ που είχε κάνει λόγο για «στοχευμένη και ακριβή επιχείρηση» θα συνεχίσει την επίθεση, καθώς όπως αναφέρουν υπάρχουν ακόμα στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν.

Επιδρομή ισραηλινών δυνάμεων στην Τζενίν – Ο στρατός περικύκλωσε το νοσοκομείο Ιμπν Σίνα

Η επιδρομή των ισραηλινών δυνάμεων στην Τζενίν έγινε από ανατολικά και βόρεια της πόλης ενώ όπως αναφέρει το πρακτορείο WAFA στόχος της επιχείρησης έγινε το νοσοκομείο Ibn Sina. Οι ισραηλινές δυνάμεις το έχουν περικυκλώσει και με μεγάφωνα έδωσαν εντολή σε όσους βρίσκονται μέσα να εκκενώσουν.

Οι επικοινωνίες είναι κομμένες στην Τζενίν, όπως και το ρεύμα σε διάφορα σημεία στην πόλη, ενώ από την επίθεση σκοτώθηκαν τρεις Παλαιαστίνιοι.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του Al Jazeera υπάρχουν βίντεο στα social media που δείχνουν υγειονομικό προσωπικό με τα χέρια ψηλά να βγαίνει από το νοσοκομείο, οι οποίοι ανακρίθηκαν για περίπου μία ώρα πριν αφεθούν ελεύθεροι.

Ωστόσο φαίνεται πως αρκετοί γιατροί αρνήθηκαν να υπακούσουν στις εντολές των ισραηλινών δυνάμεων και παραμένουν εντός του κτιρίου. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, συνελήφθησαν τουλάχιστον δύο γιατροί.

H Δυτική Όχθη ωστόσο δεν ελέγχεται από τη Χαμάς και η επίθεση στο νοσοκομείο της Τζενίν σηματοδοτεί κλιμάκωση των ισραηλινών επιχειρήσεων εναντίον των Παλαιστινίων αμάχων που περιλαμβάνει πλέον και τις κατεχόμενες περιοχές πέρα από τη Γάζα.

The Israeli army occupied the Ibn Sina hospital in Jenin. Doctors working in the hospital are being held with their hands up like criminals. Shameful. pic.twitter.com/5cvipKTKMn

Την ίδια στιγμή, ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι εντόπισε τη σορό μιας 19χρονης στρατιώτη, την οποία κρατούσε όμηρο η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, σε κτίριο κοντά στο νοσοκομείο Αλ Σίφα.

Χθες, Πέμπτη (16/11) ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο της 19χρονης, αφού τη Δευτέρα η Χαμάς δημοσίευσε βίντεο στο οποίο αρχικά εμφανίζεται ζωντανή και στη συνέχεια παρουσιάζεται το πτώμα της. Η παλαιστινιακή οργάνωση ισχυρίστηκε ότι σκοτώθηκε «σε ισραηλινό βομβαρδισμό».

The Israel Defense Force has Confirmed that 19 y/o Noa Marciano, an IDF Soldier who was taken Hostage by Hamas during the Surprise Attack against Southern Israel on October 7th has Died and that her Family has been Notified; the “Al-Qassam Brigades” of Hamas released a Video… pic.twitter.com/pJUY84KHIX

