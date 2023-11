Γάζα: Ισραηλινά τανκς εισέβαλαν τα ξημερώματα στο νοσοκομείο Αλ Σίφα

Επιδρομή στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Γάζας πραγματοποίησε τα ξημερώματα ο ισραηλινός στρατός, την ώρα που το Ισραήλ και η Χαμάς φαινόταν πως πλησίαζαν σε μια συμφωνία για να εξασφαλίσουν την απελευθέρωση των ομήρων με αντάλλαγμα μια διαρκή, πολυήμερη παύση των μαχών.

Τα ισραηλινά τανκς εισέβαλαν τα ξημερώματα στο Αλ Σίφα, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο εντός του νοσοκομειακού συγκροτήματος.

«Μπορούμε να τους δούμε να στρέφουν τα όπλα των τανκς προς το νοσοκομείο. Δεν είμαστε σίγουροι αν στρατιώτες βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο, αλλά βρίσκονται μέσα στο συγκρότημα με τα τανκς», σύμφωνα με δημοσιογράφο του παλαιστινιακού πρακτορείου ειδήσεων Wafa.

2nd Actual CCTV Footage of Al shifa hospital

Sources claim that heavy tanks also reached Alshifa.

Note that medic already confirmed of no Hammas fighter inside Alshifa

Pray for Palestine 🤲🇵🇸 pray for safety of all para medic staff and kids who are in hospital 🙏#AlShifaHospital pic.twitter.com/OA6BwDvIpS — Palestinian Soul (@NadeemMania) November 15, 2023

Υπήρχαν ανταλλαγές πυροβολισμών στην αυλή, πρόσθεσε ο Al Za'anoun, τη στιγμή που εκατοντάδες προσωπικό και ασθενείς εξακολουθούν να βρίσκονται εντός του νοσοκομείου, μαζί με αρκετές χιλιάδες άτομα που έχουν αναζητήσει καταφύγιο από την αεροπορική και χερσαία επίθεση του Ισραήλ.

🇵🇸‼️🚨 IOF stormed the Shifa Hospital. The Doctor on the call said: 'If we continue to live, we will stay connected; and if we become martyrs, we will meet in paradise.” Praying they all remain safe 🤲💔 pic.twitter.com/93jRAyrpeq — Khaled Soliman (@VyprCEO) November 15, 2023

Ο διευθυντής των υπηρεσιών υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, ο Μουνίρ Αμπού Αλ Ρις, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα πως δυνάμεις του στρατού του Ισραήλ επιχειρούν μέσα στο νοσοκομείο Σίφα, το μεγαλύτερο του θυλάκου, ψάχνουν σε υπόγειά του, προσθέτοντας πως ασθενείς έχουν καταληφθεί από πανικό εξαιτίας των κρότων εκρήξεων.

FOOTAGE FROM INSIDE AL-SHIFA HOSPITAL pic.twitter.com/GUcxjJ5sqG — The Fact Finder (@FactualNarrator) November 15, 2023

Σε μια δήλωση νωρίς το πρωί της Τετάρτης, οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις ανέφεραν ότι πραγματοποιούν μια «ακριβή και στοχευμένη επιχείρηση» στο νοσοκομείο. «Βάσει πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας», οι δυνάμεις του Τσαχάλ, του ισραηλινού στρατού, «διεξάγουν στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα», αναφέρει ανακοινωθέν του.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στα στοιχεία του στρατού που συμμετέχουν στην επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» προκειμένου να «προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον» με «την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι». Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε ακόμη «όλοι» οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος οι οποίοι, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο να «παραδοθούν».

#BREAKING| The Israeli military is breaking into Al Shifa Hospital right now as part of its war on #Gaza's hospitals. The raid comes while there is no press coverage or international organizations from inside the hospital.#انقذوا_مستشفى_الشفاء pic.twitter.com/E4Zr6cZcBA — Haider al-Shami (@Shami0x) November 15, 2023

Εκπρόσωπος του IDF δήλωσε επίσης σήμερα στο CNN ότι η «στοχευμένη και ακριβής επιχείρηση» στο Αλ Σιφα έχει ως στόχο τον εντοπισμό μαχητών της Χαμάς και πιθανόν τη διάσωση ομήρων. «Ο στόχος μας είναι να φέρουμε πίσω τους ομήρους και να ξετρυπώσουμε τη Χαμάς όπου κι αν βρίσκεται» είπε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι το νοσοκομείο είναι «πιθανώς η καρδιά» των επιχειρήσεων της τρομοκρατικής ομάδας.

Νωρίτερα ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στη Γάζα, δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί επικοινώνησαν με Παλαιστίνιο αξιωματούχο υγείας και του είπαν ότι «θα κάνουν επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα τα επόμενα λεπτά». «Και μας είπαν να ενημερώσουμε τους ανθρώπους να μην στέκονται κοντά στα παράθυρα» δήλωσε ο αλ Κούντρα στο Al Jazeera.

Όπως είπε, ενημέρωσε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για την ισραηλινή προειδοποίηση.

Την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δήλωσαν ότι η Χαμάς αποθηκεύει όπλα και λειτουργεί κέντρο διοίκησης από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του θύλακα.

Νωρίτερα ο Άσραφ αλ Κούντρα, εκπρόσωπος του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας στη Γάζα, δήλωσε ότι οι Ισραηλινοί επικοινώνησαν με Παλαιστίνιο αξιωματούχο υγείας και του είπαν ότι «θα κάνουν επιδρομή στο νοσοκομείο Αλ Σίφα τα επόμενα λεπτά». «Και μας είπαν να ενημερώσουμε τους ανθρώπους να μην στέκονται κοντά στα παράθυρα» δήλωσε ο αλ Κούντρα στο Al Jazeera.

Όπως είπε, ενημέρωσε τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού για την ισραηλινή προειδοποίηση.

Την Τρίτη, ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δήλωσαν ότι η Χαμάς αποθηκεύει όπλα και λειτουργεί κέντρο διοίκησης από το μεγαλύτερο νοσοκομείο του θύλακα.

מצורף תיעוד נוסף מפעילות כוחות שייטת 13 וחטיבה 401, במהלכה נחשפה תשתית טרור של חמאס בבית החולים ׳רנתיסי׳ pic.twitter.com/rE7FkzhiXu — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 14, 2023

Η Χαμάς δήλωσε επίσης σήμερα ότι το Ισραήλ και ο Μπάιντεν φέρει «ακέραιη την ευθύνη» για την επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Σίφα. «Η κατοχή (σ.σ. με αυτόν τον όρο αναφέρεται η Χαμάς στο Ισραήλ) και ο πρόεδρος (των ΗΠΑ Τζο) Μπάιντεν φέρουν ακέραιη την ευθύνη για την επίθεση στο ιατρικό συγκρότημα Σίφα», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της στα αραβικά.

Οι δηλώσεις απηχούσαν ισχυρισμούς του Ισραήλ, τους οποίους οι αξιωματούχοι του παλαιστινιακού νοσοκομείου και της Χαμας έχουν απορρίψει. Χθες το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς απέρριψε την κατηγορία της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η οποία τού πρόσαψε ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Λωρίδα της Γάζας για στρατιωτικές επιχειρήσεις, βλέποντας σ’ αυτές αμερικανικό «πράσινο φως» στο Ισραήλ «για να διαπράξει νέες σφαγές».

Το Ισραήλ λέει ότι ελέγχει τη βόρεια Γάζα

Χθες ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ ισχυρίστηκε ότι η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στη βόρεια Γάζα, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας σημειώνοντας πως το αποδεικνύει η φωτογραφία που έβγαλαν οι ισραηλινοί στρατιώτες μέσα από το κτίριο του Νομοθετικού Συμβουλίου στην καρδιά της πόλης τη Δευτέρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: «Αποδείξεις για στρατηγείο της Χαμάς στο Αλ Σίφα»

Tαυτοποιήθηκε η σορός της 31 χρόνια μετά τη δολοφονία της

Γκάφα του Guardian: Σημαία του ψευδοκράτους σε δημοσίευμα για την Κύπρο