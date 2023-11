Τέξας: Σορός 35χρονης αγνοούμενης βρέθηκε στο ψυγείο του φίλου της

Μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα βρέθηκαν αστυνομικοί στο Τέξας των ΗΠΑ, όταν εντόπισαν το πτώμα μίας αγνοούμενης γυναίκας, η οποία εθεάθη για τελευταία φορά ζωντανή πριν από ένα χρόνο, σε ένα ψυγείο στο σπίτι του φίλου της.

Ο 41χρονος Τσαντ Κρίστοφερ Στίβενς κατηγορείται για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων σε σχέση με τον θάνατο της 35χρονης Χέδερ Λουίζ Σουάμπ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του ΜακΚίνεϊ, ένα προάστιο του Dallas-Fort Worth.

Την Κυριακή, σε έρευνα που έγινε στην ιδιοκτησία του Στίβενς, βρέθηκε ένα πτώμα σε ένα ψυγείο τυλιγμένο σε “άφθονη ποσότητα πλαστικού περιτυλίγματος” στην κουζίνα. Το γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Κόλιν το αναγνώρισε αργότερα ως το πτώμα της Σουάμπ.

