Ρωσία: Κατέρρευσε τμήμα 5οροφης πολυκατοικίας - Μία νεκρή, έρευνες για εγκλωβισμένους (βίντεο)

Τραγικό θάνατο βρήκε μια γυναίκα έπειτα από κατάρρευση οροφής σε πολυκατοικία στην πόλη Αστραχάν, της νότιας Ρωσίας, τη στιγμή που γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες για να βρεθούν τυχόν εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του μεγάλου κτιρίου.

Σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Tass, συνολικά 20 διαμερίσματα κατέρρευσαν ή υπέστησαν ζημιές. Όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες, μια μεγάλη ρωγμή εμφανίστηκε στην πρόσοψη του κτιρίου λίγες ώρες πριν την κατάρρευση.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αιτία είναι οι παράνομες εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνταν σε ένα από τα διαμερίσματα.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 35 παιδιά, απομακρύνθηκαν, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων.

Ο αναπληρωτής κυβερνήτης της περιφέρειας Αστραχάν, Oleg Knyazev, δήλωσε ότι οι αρχές απέκλεισαν την έκρηξη αερίου και δήλωσε ότι ευθύνεται η δομή του κτιρίου. Το συγκρότημα κατοικιών χτίστηκε το 1962, δήλωσε το Tass.

Φωτογραφίες και βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο διαδίκτυο από τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων έδειχναν το κτίριο που κατέρρευσε εν μέρει και διασώστες να ψάχνουν μέσα στα συντρίμμια.

A residential building suddenly collapsed in Astrakhan, russia.

