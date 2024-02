Φιλιππίνες: Κατολίσθηση έθαψε δυο λεωφορεία με 20 επιβάτες - Πέντε νεκροί (βίντεο)

Σωστικά συνεργεία αναζητούν σήμερα ανθρώπους, οι οποίοι παγιδεύτηκαν μέσα δυο λεωφορεία που καταπλάκωσε κατολίσθηση έπειτα από σφοδρή βροχόπτωση σε ορεινή περιοχή στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στις Φιλιππίνες

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 31 τραυματίστηκαν εξαιτίας της κατολίσθησης που έθαψε δυο λεωφορεία και σπίτια έπειτα από ισχυρή βροχόπτωση σε ορεινή περιοχή στις νότιες Φιλιππίνες, ανακοίνωσαν οι αρχές.

BREAKING: Landslide buries two buses carrying workers of a mining company in Maco, Davao de Oro. The workers were heading home when the landslide occurred in Zone 1, Masara. Rescue operation has been launched. | Video courtesy: Redon Sangyaan via Jandi Esteban pic.twitter.com/RkkqnWkhjJ

— GMA Regional TV News (@GMARTVNews) February 6, 2024