Φιλιππίνες: Εξερράγη το ηφαίστειο Κανλάον – Η τέφρα φτάνει τα 4 χιλιόμετρα ύψος (βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στις Φιλιππίνες μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κανλάον το πρωί της Τρίτης (8/4).

Η έκρηξη εκτόξευσε τέφρα σε ύψος 4 χιλιομέτρων, ενώ πυροκλαστικές ροές, γεμάτες καυτά αέρια και ηφαιστειακά υλικά, κατηφόρισαν τις νότιες πλαγιές του ηφαιστείου, προκαλώντας έντονη ανησυχία στις γύρω περιοχές.

«Μια μεγάλη έκρηξη συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κορυφή του ηφαιστείου Κανλάον, η οποία ξεκίνησε στις 5:51 το πρωί της σημερινής ημέρας», ανέφερε το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων σε δήλωσή του.

«Το ηφαίστειο παράγει μια μεγάλη στήλη στάχτης περίπου 4.000 μέτρα ψηλή που κατευθύνεται προς τα νοτιοδυτικά», πρόσθεσε.

🔸 Ash Plume: Reached up to 4 kilometres high, drifting southwest

🔸 Time of Eruption: 5:51 AM local time

Οι Αρχές έχουν διατηρήσει το επίπεδο συναγερμού στο 3, που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ροών λάβας και πιθανότητα έκρηξης εντός εβδομάδων. Η απαγορευμένη ζώνη παραμένει στα 4 χιλιόμετρα από το στόμιο του ηφαιστείου, με την κυβέρνηση να καλεί τους κατοίκους να μην πλησιάζουν για κανέναν λόγο.

WATCH: Explosive eruption of Kanlaon Volcano in Negros Island as seen from Brgy. Pula, Canlaon City. | 🎥: Regina Estimar Eruela Sarona/Facebook

READ MORE: https://t.co/AQzWDQpzw3 pic.twitter.com/wVBgtKKcAl

— Inquirer (@inquirerdotnet) April 7, 2025