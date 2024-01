Εργαζόμενος της Google δολοφόνησε τη σύζυγό του - Τον βρήκαν στα γόνατα να κοιτάει το κενό

Μηχανικός της Google βρέθηκε σε κατάσταση σοκ γεμάτος αίματα, αφού φέρεται να ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του και συνάδελφό του μέσα στο πανάκριβο σπίτι τους στις ΗΠΑ.

Ο άνδρας κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου του, καθώς βρέθηκε να «κοιτάζει άπραγος» στο κενό με το πτώμα της κοντά του. Η αστυνομία συνέλαβε τον 27χρονο Λίρεν Τσεν, σε ένα σπίτι, στη Σάντα Κλάρα του Οντάριο των ΗΠΑ.

Του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για φόνο, αλλά η απαγγελία κατηγοριών αναβλήθηκε αφού ο ίδιος νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο. Ο Τσεν βρέθηκε «γεμάτος αίματα» με ένα «εξαιρετικά πρησμένο και μωβ χέρι» γονατιστός έξω από ένα υπνοδωμάτιο όπου η σύζυγός του ήταν «νεκρή στο πάτωμα».

Ήταν στα γόνατα και κοιτούσε το κενό

Η σύζυγός του, που πιστεύεται ότι ήταν η Xuanyi Yu, είχε «σοβαρά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι», σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Σάντα Κλάρα.

Οι αστυνομικοί της Σάντα Κλάρα πήγαν στο σπίτι γύρω στις 11 το πρωί της 16ης Ιανουαρίου, μετά από κλήση. Όταν έφτασαν, ένας φίλος του Τσεν είπε στους αστυνομικούς ότι «ανησυχούσε» για το ζευγάρι και είπε ότι ο Τσεν «αρνιόταν να απαντήσει στο τηλέφωνό του ή στο κουδούνι».

Είπε στους αστυνομικούς ότι μπορούσε να δει τον Τσεν μέσα στο σπίτι όπου ήταν «ακίνητος καθισμένος στα γόνατα, είχε τα χέρια του ψηλά και κοιτούσε άναυδος». Οι αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι και τον συνέλαβαν.

Το γραφείο του εισαγγελέα δήλωσε ότι βρήκαν το πτώμα της συζύγου του στην κρεβατοκάμαρα «ακριβώς πίσω» από το σημείο όπου στεκόταν ο Τσεν. «Εντόπισαν το θύμα νεκρό στο πάτωμα. Είχε σοβαρά τραύματα από αμβλύ αντικείμενο στο κεφάλι της», είπαν.

«Το δεξί χέρι του Τσεν ήταν εξαιρετικά πρησμένο και μωβ. Είχε αίμα στα ρούχα, τα πόδια, τα χέρια και τα χέρια του και γρατζουνιές στο χέρι του».

Liren Chen, a 27-year-old #Google employee, was arrested on January 16 and is charged with murdering his wife, Xuanyi Yu, who was also a Google engineer.

Chen was found "spattered with blood" with an "extremely swollen and purple arm" kneeling outside a bedroom where his wife… pic.twitter.com/kA0Whw0NNt

— Ifeng News (@IFENG__official) January 22, 2024