«Άναψαν τα αίματα» στη Βουλή της Γεωργίας: Βουλευτίνα χτύπησε με μπουκάλι συνάδελφό της

Ένταση προκλήθηκε στο κοινοβούλιο της Γεωργίας, όταν μια βουλευτίνα χτύπησε έναν άνδρα συνάδελφό της με ένα μπουκάλι νερό κατά τη διάρκεια της συζήτησης του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για τους «ξένους πράκτορες».

Σε βίντεο που προβλήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται η Κάτια Ντεκανοΐτζε, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, να χτυπά στο κεφάλι τον Γκουράμ Ματσαρασβίλι με κάτι που μοιάζει με πλαστικό μπουκάλι, ενώ εκείνος της φωνάζει και της κουνά το δάχτυλο.

Στη Γεωργία προγραμματίζονται και άλλες διαδηλώσεις αυτήν την εβδομάδα, κατά του νομοσχεδίου με βάση το οποίο οργανώσεις οι οποίες λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα πρέπει να καταγραφούν ως «πράκτορες του εξωτερικού». Οι αντίπαλοι του νομοσχεδίου το χαρακτηρίζουν αυταρχικό και «ρωσικής έμπνευσης» αλλά το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» λέει ότι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

🇬🇪 Consideration of the draft #law on foreign agents, which is taking place in the #Georgian parliament, is accompanied by altercations between representatives of the authorities and the opposition.#CaliberAz #Georgia #parliament pic.twitter.com/r1hp5lLZah

— Caliber English (@CaliberEnglish) April 29, 2024